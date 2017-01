Bani elvetieni pentru reteaua de termoficare din Tractoru

Reabilitarea retelei de termoficare din Tractoru intra in discutii la primavara. Acordul de finantare a fost semnat de Primaria Brasov inca din luna iunie a anului trecut, iar banii pentru realizarea investitiei sunt asigurati prin Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

Reabilitarea retelei de termoficare din Tractoru intra in discutii la primavara. Acordul de finantare a fost semnat de Primaria Brasov inca din luna iunie a anului trecut, iar banii pentru realizarea investitiei sunt asigurati prin Programul de Cooperare Elvetiano-Roman. In 25 iunie 2015, Ministerul Finantelor Publice, in calitate de Unitate Nationala de Coordonare pentru Programul de Cooperare Elvetiano – Roman, si Municipiul Brasov, in calitate de beneficiar, semnau acordul de implementare pentru proiectul „Reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termica in zona rezidentiala Tractorul din Brasov”. Valoarea totala a proiectului este de 6.346.194 franci elvetieni (echivalentul a circa 28 de milioane lei. Conform acordului, contributia elvetiana la cheltuielile eligibile ale proiectului reprezinta 85%, iar diferenta – aproape 8,5 milioane de lei) este suportata de municipiul Brasov.

Proiectul prevede inlocuirea conductele de transport si distributie a energiei termice, izolate clasic cu vata minerala si carton bituminat, cu unele de otel, preizolate cu spuma poliuretanica, manta de protectie de polipropilena si fire de semnalizare a avariilor. Pe langa implementarea proiectului finantat de elvetieni, Serviciul Public Local de Termoficare are in vederea atragerea de fonduri europene pentru modernizarea retelei de termoficare din municipiu.

Vifor Rotar