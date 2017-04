Baronul securist, de partid si de stat, Aristotel Cancescu vrea sa-si excrocheze si nevasta!

După recentele probleme cu procurorii anticorupţie care au obţinut arestarea lui şi l-au trimis „repetat” în judecată pentru fapte de corupţie, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Cancescu, se mai confruntă cu o problemă spinoasă. Căncescu s-a trezit dat în judecată chiar de către soţia lui, care îi cere divorţul (!), cu tot tambalaul de rigoare…

Motivul …desparțeniei este o „gagica” broneta …aflata la jumatea varstei batranului Crai de Curte Veche, fesenista, cu care „innopta” pe blat prin deplasarile in …interes de serviciu / lovele… Pe scurtatura, cand femeile liberale din Brasov si-au ales „sefele” in cadrul organizatiei, printre noile …vicepresedinti aflandu-se, surprinzator, si o anume ”L”, o figura noua in politica locala. Femeia de nici 40 de ani este nimeni alta decat bruneta misterioasa despre care CANCAN relata, in urma cu un an, cu probe, ca a petrecut ceva nopti sub acelasi acoperis cu, pe atunci liderul liberal judetean Aristotel Cancescu (aproape de 70 de ani), intr-un complex rezidential din Capitala. Astfel, milionarul de stat Aristotel Cancescu dirija… dezinteresat filiala Brasov a Partidului Liberal ! Printre proiectele noii conduceri, din care face parte si afacerista cu lipici la contracte pe bani publici, se numara: „Arta comunicarii pentru femeia liberala”, ( tare, nu?) „ Cumparaturile zilnice – alege sa fii un consumator informat ” si mai ales… „ O zi din viata mea, pentru o zi mai buna tie! „(asa, ca dedicatie, suna seducator!…).

Decizia, deplin justificata a balacarelii publice, pare să fi fost luată numai de Magdalena Cristina Căncescu, care nu a apelat la o „înţelegere” amiabila cu soţul ei, dupa mai bine de 30 de ani de casnicie… Adică nu a demarat procedurile notariale sau administrative, preferând să-l acţioneze direct în instanţă. Miza actiunii? Păi l a mijloc, oficial, fiind vreo 12 milioane de euro!! . Neoficial, dupa două mandate de senator si patru de presedinte a CJ Brasov, valoarea lui Cancescu se numara nu cu zecile ci cu sutele de milioane.



DNA a cerut sechestrul pe averea fabuloasă a politicianului

Solicitarea despartirii, una din actiunile absolut legale in care este implicar fostul presedinte, ar duce la un divorţ ”solid”, pronunţat de judecători și care ar putea avea ca rezultat o împărţire a bunurilor. Aceasta este însă, desigur, doar o supoziţie, pentru că numai doamna Căncescu şi soţul ei ştiu cu adevărat ce s-a petrecut… cu lovelele între ei!

Aceasta înseamnă că ”e cu supărare” mare din partea partenerei de viaţă a politicianului pervertit, vopsit si la propriu, care nu ar fi dispus să îi acorde divorţul amiabil. Poate din cauza unei „afaceriste brunete”, care n-are de gand sa stea langa babalacul vopsit, doar pentru niste maruntis…

In ce o priveste pe doamna Magdalena, există posibilitatea ca situaţia să fi fost atent cântărită… Paparazzii CANCAN au descoperit ca programul zilnic al politicianului milionar era foarte flexibil desi oficial incepea in jurul orei 08.00, cand acesta „semna”, se zice la vedere, condica la Consiliul Judetean. Unii spun că dupa nici trei ore, Cancescu disparea brusc de la serviciu de ales al cetateanului. Nu pe teren, sa supravegheze lucrarile din judet, ci… la el la firma, care are sediul pe str. Oltet si unde sunt parcate, bara la bara, mai multe masini de fite.

In unele zile, Cancescu sta pana seara tarziu in sediul sau luxos, unde era vizitat de diferiti parteneri de afaceri si politicieni, asta inainte de multele limitari a libertatii demiscare dictate de procurori. Erau insa zile, pur si simplu nu vroia sa vada pe nimeni. Atunci accelera spre Rasnov, cu o juna bruneta, unde, la doar 7 km de localitate, are un conac exact ca in povesti. La casa de vacanta ridicata in Valea Glajeriei din Muntii Bucegi, Cancescu si-a facut o adevarata gradina zoologica. Caprioarele alearga fericite pe versantul din spatele vilelor, iar fazanii si-au facut culcus printre brazi, alaturi de alte viețuitoare de pe toate continentele planetei. Nu demult, Cancescu avea pentru sperietura si un urs in curte, insa acesta a crescut si, de teama sa nu-i sfasie caprioarele, l-a predat autoritatilor.

„Gradina ZOO” din curtea lui Cancescu este aparata de trei angajati, mai multi caini ciobanesti,de garduri inalte, senzori de miscare plantati din loc in loc si camere de supraveghere de inalta rezolutie. De altfel, si locuinta din Brasov a politicianului arata ca o adevarata reduta: vila situata pe o stanca este inconjurata de un gard cu senzori de miscare, camerele video sunt amplasate strategic, pe stalpii de inalta tensiune, iar garajul subteran care este sapat in peretele muntelui tine masinile lui Aristotel la distanta orice curios… Te si miri cum de a „indraznit” DNA sa-l deranjeze! Se zice ca abia dupa ce s-a aflat ca avea… in dotare si un mic „serviciu „propriu de ascultare si informatii…. s-a actionat. (ddr)