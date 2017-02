Bilantul DNA o abureală pentru poporul român si un sluj perfect pentru câțiva ambasadori!

La noi,peste un sfert din cei 1300 trimisi de DNA in judecata in 2016 au comis abuzuri in serviciu!In instantele din Franta,la o populatie tripla , de opt ori mai putin!



DNA a marcat joi un nou bilant pozitiv. Este cel mai „valoros bun institutional” castigat de Romania in zece ani ,scrie fara sa clipeasca Dan Tapalaga. Activitatea procurorilor anti-coruptie beneficiaza de evaluari la superlativ in rapoartele de monitorizare…monitarizate benign de Monica Macovei la Comisia Europeana. Pentru a apara acest bun institutional (!!) a venit momentul unei dezbateri publice argumentate despre ce trebuie corectat din mers ,ne asigura…serios Dan Tapalaga.

“Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a raportat un bilant impresionant in ceea ce priveste rezolvarea cazurilor de coruptie la nivel mediu si inalt. Mentinerea eforturilor institutiilor judiciare care combat coruptia la nivel inalt ramane cel mai important semnal de consolidare a luptei anticourptie .

Protestele publice, bine „starnite”, au venit ca o gura de oxigen pentru Laura Codruta Kovesi, dar DNA inca risca sa rateze sansa de a indrepta erorile si derapajele din trecut.

La …minus cateva esecuri exploatate din plin de adversarii traditionali din politica si presa. Procurorii anticoruptie functioneaza de zece ani incoace in conditii de ostilitate crescanda , singura lor sansa fiind iesirea urgenta din autosuficienta si abandonarea ideii ca pot dispune discretionar de puterea lor. In primul rand, instantele au inceput sa pronunte achitari in dosare cu nume mari, pe motiv ca fapta nu exista (devastator pentru orice procuror) ,ori au primit o achitare in prima instanta. Sirul achitarilor de rasunet fusese deschis de un alt liberal,gasit nevinovat in martie 2016 si tot pe motiv ca fapta nu exista. Termerea multor specialisti este ca vor veni si alte decizii de achitare . Sefa DNA a spus la bilant ca procentul se pastreaza sub media europeana, Numai ca achitarile vin in dosare mari, care au generat asteptari publice majore si au debutat furtunos cu arestari spectaculoase. Aici e problema. Sorina Matei, ziarist cunoscut in siajul SRI pune la indoiala corectitudinea calculelor DNA si sustine ca numarul achitarilor a crescut de fapt de la 8,98% în 2015 la 13,2% în 2016

Dosare restituite de instante la DNA in primele doua luni nu arata la fel de roz ,cel putin patru dosare mari s-au intors la procurori de pe masa judecatorilor: Olguta Vasilescu, Gelu Diaconu (fostul sef al fiscului), Ioan Oltean (ANRP) si Sorin Oprescu. Fiind vorba de nume mari, esecul are un ecou puternic in societate. Restituirea dosarelor echivaleaza in majoritatea cazurilor cu o bila neagra pentru procurori. Noile Coduri nu le mai prea ofera judecatorilor motive sa se agate de fleacuri. In cazurile mentionate, dosarele s-au intors pentru refacerea rechizitoriului din cauza unor vicii grave de procedura Pprocurori superficiali sau judecatori timorati?. S-ar putea ca excluderea din magistratura a Cameliei Bogdan, judecatorul care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, sa fi inhibat unele instante, care prefera sa se spele pe maini in loc sa judece cazurile dificile .

Constatam ca restituirile nu vin dintr-un singur loc: Tribunalul Bucuresti, Curtea de Apel Bucuresti si Inalta Curte au intors dosare la DNA in ultimele doua luni, semn ca avem mai degraba o problema la procuror Daca se confruntau cu deficiente minore, ele puteau fi remediate in cinci zile conform noilor coduri. Cum nu s-a intamplat asta, rezulta ca anchetele erau foarte slabe si au trebuit refacute.

Un semnal de alarma a tras tarziu si procurorul general,, mesaj reluat in parte si la bilantul DNA.:” s a acordam importanta calitatii actelor de urmarire penală. fiindca au fost achitari, restituiri de dosare la procurori – folosite ca armă în dezbaterile publice . Activitatea de urmarire penala sa fie mai buna, sa scadem numarul achitarilor (…) sa crestem calitatea actului de urmarire penala, atentia la respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor. Atentie la activitatea pe care noi trebuie sa o desfasuram in cooperare interinstitutionala, aceasta a fost si ramane cheia succesului”. (Agerpres, 16 februarie)

‘Procurorul general a mai remarcat cauzele pe stoc, unele mai vechi de cinci ani de la sesizare . Problema e valabila pentru toate parchetele, dar nici DNA nu si-a golit sertarele si fisetele de conserve expirate. Sunt persoane publice ramase agatate de dna in anchete incepute in urma cu ani in urma,fara nici o solutie de trimitere sau netrimitere in judecata. Cei “agatati” in dosare au motive indreptatite sa se revolte, deoarece asupra lor planeaza o suspiciune grava care, in cazul persoanelor publice, le afecteaza cariera. S-a gasit si „cauza”: 160 de procurori lucreaza mii de dosare, cu o incarcatura de peste 100 de dosare pe cap de procuror . Este si o presiune mediatica de care trebuie tinut cont ,dar cine va pune sa va intindeti dincolo de lungimea plapumei,sa vi se vada unghiile netaiate?Mai ales dosarece trebuiau solutionate cu celeritate tocmai datorita impactului public. Nu poti da oameni jos din functii importante,dupa reteta Basescu, pe motiv de urmarire penala, iar dupa doi – trei ani sa n-avem inca ancheta finalizata. De pilda, fostul procuror general, Tiberiu Nitu, n-a fost nici pana azi trimis in judecata, desi ancheta inceputa in urma cu mai bine de un an l-a determinat sa demsioneze. Pe de alta parte, cand sunt vizati oameni alesi in functii (primari, consilieri locali si judeteni, parlamentari), tergiversarea cercetarilor distorsioneaza procesul electoral, pe langa pagubele de imagine iremediabile produse politicienilor in cauza.

Dupa logica unor procurori, jumatate din magistratii Romaniei pot ajunge oricand investigati penal pe motiv au luat decizii gresite in baza unor rapoarte de expertiza umflate. Or, daca nu avem o complicitate dovedita in astfel de cazuri , raspunderea ar trebui sa se limiteze la evaluator. S-ar putea ca procurorii sa dispuna de dovezi solide in acest nou dosar ANRP, dar in alte dosare similare au aratat ca si-au bazat acuzatiile tot pe rapoarte supraevaluate fara alte probe suplimentare. Pe buna dreptate ziaristul Tapalaga,rasucit 180 e grade,subliniaza mai ales rateurile in dosarele sonore care scad increderea in anchete, in actul de justitie in general si pun in discutie profesionalismul DNA. O controversa intreaga a generat ,zice dl.Tapalaga,schimband barca , anchetarea OUG-ului numarul 13, prin care fostul ministru al justitiei, Florin Iordache, a propus modificarea legislatiei penale. Nu doar politicienilor, dar si multor experti in penal li se pare cam mult. Situatia nu prea suporta comparatie cu dosarul Chiuariu, care daduse o hotarare de guvern cu dedicatie, nu un OUG care teoretic se aplica mai multor persoane.

In consecinta, actiunea procurorilor DNA n-a ramas fara replica . Daca voi aveti dreptul sa ne investigati OUG-urile, de ce n-am avea si noi dreptul sa va anchetam hotararile pronuntate? Acesta a fost mesajul politicienilor, transpus intr-un proiect de lege depus de UDMR. Ar fi nevoie de ceva mai mult tact in abordarea cazurilor cu politicieni.

Cum s-a ajuns totusi la unele excese? Cum se explica rateurile acumulate intr-un timp atat de scurt? “In mare parte sunt fapte care in alte circumstante n-ar fi ajuns in fata judecatorului. „Nu faci coruptie din orice ” , a explicat unul din procurorii cu experienta ai DNA,in asteptarea debarcarii dnei Kovesi!! . „Vom plati scump la CEDO valul de arestari preventive dispuse si acolo unde nu s-a dovedit in final ca exista vreo culpa penala.”