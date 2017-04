Brașovul a găzduit Olimpiada Naţională de Informatică

339 de elevi de liceu din întreaga ţară au participat la finele săptămânii trecute la Olimpiada Naţională de Informatică. Braşovul a fost reprezentat de 12 elevi: 6 de la Colegiul Naţional Andrei Şaguna, 5 de la Colegiul Naţional de Informatică Grigore Moisil şi unul de la Colegiul Naţional Aprily Lajos

339 de elevi de liceu din întreaga ţară au participat la finele săptămânii trecute la Olimpiada Naţională de Informatică. Braşovul a fost reprezentat de 12 elevi: 6 de la Colegiul Naţional Andrei Şaguna, 5 de la Colegiul Naţional de Informatică Grigore Moisil şi unul de la Colegiul Naţional Aprily Lajos. Competiţia s-a desfăşurat la colegiile Andrei Şaguna, Grigore Moisil şi Grigore Antipa. Bucureştiul are cea mai puternică reprezentare, cu 44 de concurenţi.

De vineri până duminică a avut loc Olimpiada Naţională de Informatică, structurată pe mai multe probe. Prima a însemnat scrierea a trei programe pentru diverse probleme.

Vineri, la Colegiul Andrei Şaguna, mulţi dintre competitori au ieşit nu tocmai mulţumiţi de felul în care s-au descurcat. „A fost destul de greu, ca pentru olimpiada naţională, declara vineri o șagunistă. Am avut de făcut trei probleme de natură algoritmică şi am avut 4 ore timp la dispoziţie.

În mod normal, timpul acesta ar fi suficient, numai că eu mi-am dat seama pe la jumătatea timpului că am înţeles o problemă greşit şi am intrat în criză de timp”, spunea adolescenta cu părere de rău.

Sâmbătă au avut loc alte probe pentru ca duminică să fie programate cele din urmă secţiuni. Seara a fost dedicată festivității de premiere.

Vifor Rotar