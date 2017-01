Brașovul a rămas fără niciun patinoar descoperit!

Brasovul, candva orasul patinoarelor, nu mai are nicio arena de gheata descoperita. Daca pe vreumuri in oras functionau cel putin 5 patinoare deschise, brasovenii se mai pot da cu patinele doar la Patinoarul Olimpic

Brasovul, candva orasul patinoarelor, nu mai are nicio arena de gheata descoperita. Daca pe vreumuri in oras functionau cel putin 5 patinoare deschise, brasovenii se mai pot da cu patinele doar la Patinoarul Olimpic. In apropierea unui mall a fost amenajata in acest an o mica arena de gheata, dar este o palida amintirile a vremurilor cand la Brasov patinajul era un adevarat sport de masa.

Patine sa ai, ca patinoare erau destule. Asa functionau lucrurile in urma cu mai multi ani, cand toti copiii stiau sa patineze si trebuia musai ca parintii le cumpere patine. Amintirile cele mai placute le starneste si acum patinoarul de sub Tampa de la Agrement, care era pana anul trecut intesat de lume.

Patinoarul de la Agrement are lacat pe usa de doi ani. La Olimpia, traditia patinajului a inceput din 1895, cand sasii inaugurau primul patinoar natural. Erau mari amatori ai acestui sport, iar la Brasov, generatii de copii asteptau cu nerabdare iarna pentru a patina in aer liber. Baza Olimpia s-a inchis si ea. Acum, pe Aleea de sub Tampa, singurul sport de iarna practicat este plimbatul cu saniuta. Putini isi mai amintesc de celelalte patinoare ale Brasovului – La Rafinarie sau pe terenurile de tenis de langa Sala Sporturilor.

Patinoarul Olimpic din Tractorul ofera o gheata impecabila, dar in cea mai mare parte a timpului aici sunt programate antrenamente sau meciuri de hochei.

Reprezentantii Consiliului Judetean spun ca sub Tampa ar putea fi redeschis patinoarul de la Agrement. Daca instalatia exista, CJ trebuie sa reglementeze situatia cu Primaria Brasov, care este proprietara terenului de sub patinoar.

O ultima solutie pentru cei care vor sa patineze este patinoarul din Poiana Brasov. Asta daca nu se multumesc cu mica arena amenajata afara, in apropierea mall-ului din Tractorul, care a fost destul de aglomerata in perioada sarbatorilor.

Vifor Rotar