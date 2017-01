Cei mai longevivi lideri de sindicat recunosc – România are piață de muncă cea mai ‘urâtă’!

Cei mai rezistenti lideri de sindicat, de la nivel national, care au rezistat „la posturi”, au asteptari mari de la noii guvernanti. Este adevarat ca nu prea mai au ce sa conduca, ca au disparut structurile sindicale de acum doua decenii si jumatate si mai ales ca le-au cam plecat muncitorii, cu milioanele pe afara, ei au ramas pe „baricada”. Si se lupta… civilizat, in structuri democratice, in care sunt bifate actiunile astfel ca toti sunt multumiti in acele structuri de dialod social. Atat! Restul alta generatie.

Intrand in”schema de joc” oficiala si egala, sindicatele așteaptă pentru anul următor punerea la punct a legislației în domeniul muncii, „punctele fierbinți” fiind salariul minim pe economie și legea salarizării unitare, potrivit liderilor sindicali Dumitru Costin și Bogdan Hossu.

Cei de la AGERPRES au avut rabdare, i-a ascultat si au redactat cateva pagini de vorbe. Asteptări, sperante și multă văietătúră…

Președintele BNS, Dumitru Costin, spune că și-a făcut datoria, toate propunerile de modificări în ceea ce privește legislația muncii și cea a negocierilor colective au fost transmise Comisiei de muncă din Camera Deputaților și că acestea ar putea fi rezolvate în primul trimestru al anului viitor cu un minim efort politic.S Tot el ne spune că: „untem cea mai „urâtă” piață de muncă din întreg spațiul european, în sensul în care avem aproape 40% din total lucrători cu contracte de muncă înregistrate la valoarea salariului minim, ceea ce arată un anumit tip de comportament al angajatorilor, dar și o structură de business, o structură de investiții care nu e favorabilă României pe termen mediu și lung”. „Prima țintă ar fi punerea la punct a legislației muncii și a legislației negocierilor colective. Avem toate propunerile de modificări legislative, se află la Comisia de muncă a Camerei, care este ultima comisie de dinaintea plenului, întrucât modificările la legislația la care m-am referit eu țin de Camera Deputaților. Sunt parcurse toate etapele. Deci, cu un minim de efort politic s-ar putea ca aceste lucruri să fie rezolvate în primul trimestru al lui 2017. De ce astea sunt prioritare? Sunt prioritare pentru că modificările de legislație din 2011 au adâncit crizele din piață muncii. . De asta e nevoie să umblăm rapid în elementele care țin de legislația muncii în general și a negocierilor colective în principal”, a declarat Dumitru Costin. Bogdan Hossu, președintele Cartel Alfa, aflat si el pline asteptari, s-a arătat nemulțumit de modul de distribuire a creșterii economice. „O chestiune este legată de legislația muncii și, indirect, de modul de distribuire a creșterii economice între capital și lucrători, care la noi în țară este complet deformat și care ar trebui refăcut pe distribuția clasică, în sensul în care să fie numai 40% pentru capital și 60% pentru salariați.(…) Sperăm să se facă și modificarea legislației muncii, care astăzi de fapt omoară unul dintre instrumentele principale ale distribuției creșterii economice, care este contractul colectiv de muncă, în sensul în care interzice prin lege contractul unic la nivel național și practic, prin condițiile legislației actuale, blochează realizarea de contracte colective la nivel sectorial”, le mai zice bine Hossu.

In rest toate criticile pentru Tehnocrati si marile sperante pentru noi guvernanti. Vlad T.