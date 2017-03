Cel mai titrat pilot al Braşovului, Dan Gîrtofan : „Ne așteaptă un sezon spectaculos”

La sfârşitul săptămânii, se dă startul Campionatului Naţional de Raliuri 2017. Cu doar câteva zile înaintea startului oficial al sezonului, vicecampionii naționali, Dan Gîrtofan și Tudor Mârza (pe Škoda Fabia R5) au participat la o conferință de presă, ce a avut loc la sediul Delcar Brașov – dealer autorizat Škoda, în care le-au expus reprezentanților mass media planurile pentru noua ediție a întrecerii interne. Gârtofan este de părere că anul 2017 se anunță a fi unul foarte disputat, dat fiind că vom avea la start mașini din toată gama de bolizi cu specificația R5 care sunt acum pe piață : „Suntem bucuroși că am reușit să facem în așa fel încât să fim prezenți și la startul noului campionat. Și asta datorită partenerilor noștrii tradiționali, cărora le mulțumesc că sunt alături de noi și ne sprijină din toată inima. După părerea mea, se anunță un sezon foarte dificil, și asta pentru că vor fi la start mașini și echipaje foarte performante. Cei patru constructori de modele R5 vor avea mașini în campionat, iar asta nu poate decât să aducă un plus de valoare. De asemenea, cele două Cupe, Suzuki și Dacia, au o configurație foarte puternică, iar revenirea lui Vali Porcișteanu, dar și sosirea lui Raul Badiu, fac din clasa 3 una foarte interesantă. Un campionat cu 5-6 mașini R5, cu o clasă 3 foarte bine pusă la punct, dar și cu cele două cupe monomarcă foarte bine conturate înseamnă că este unul bine structurat și puternic. Va fi un spectacol total pe probele speciale, iar asta nu poate decât să ne bucure. Noi ne dorim să ducem sezonul pe roți cum se spune, să nu avem evenimente neplăcute și la final să obținem un rezultat bun”.

Dan Gârtofan a vorbit și despre duelul de pe probele speciale cu Simone Tempestini, campionul din ultimele două sezoane: „Chiar dacă a schimbat materialul de concurs, Simone este greu de învins. Are de partea lui avantajul tinereții, participă în campionatul mondial, are câte un raliu în fiecare weekend și face mulți kilometri de probe speciale. Are tot ce-i trebuie, dar nu ne vom lăsa și îi vom oferi o replică pe măsură”.

Navigatorul lui Dan, Tudor Mârza, a apreciat și el că se anunță un sezon mai dificil decât cel precedent: „Abia așteptăm lupta de anul acesta cu Simone, dar și cu ceilalți colegi din campionat. Poziția noastră de vicecampioni ne va obliga să strângem rândurile și să mergem și mai bine ca în sezonul trecut. Încercăm să ne apărăm cel puțin titlul de vicecampioni. Bătălia va fi tare așa cum a spus și Dan, dar sperăm să nu dezamăgim. Avem un mic avantaj prin faptul că principalii competitori au schimbat materialul de concurs față de sezonul precedent, pe când noi cunoaștem foarte mine mașina noastră, Škoda Fabia R5, dar nu trebuie să ne bazăm pe asta ci să fim concentrați tot timpul pentru a obține ceea ce dorim la final”.

O nouă echipă în Brașov după mulți ani

Pentru sezonul 2017, Dan Gîrtofan vine și cu o noutate în acest sezon : va puncta și în clasamentul pe echipe cu Prorally Team Brașov! „Am decis, în ultimul moment, ca să formăm și o echipă locală, brașoveană aproape în totalitate, care să puncteze și în clasamentul echipelor. Sunt foarte mulți ani de când nu am avut o echipă de raliu la Brașov și am zis să schimbăm acest lucru. Astfel, Prorally Team Brașov va fi formată din mine și Tudor la clasa 2, Andrei Gîrtofan și Doru Vraja, care vor merge la Cupa Suzuki, Manu Mihalache și Janos Soos (Mitsubishi Lancer Evo 9) la clasa 3, vechiul meu prieten Jean Tatu, care e din Sibiu, dar va puncta pentru noi la clasa 11, și un echipaj 100% feminin, alcătuit din Cristiana Oprea și Ioana Stan (Dacia Sandero), care va lua startul la Cupa Dacia și care va aduce un plus de culoare. Eu spun că avem o echipă frumoasă și că vom rezona bine în campionat”.

Componența Prorally Team Brașov:

– Dan Gîrtofan/Tudor Mârza (Škoda Fabia R5) – clasa 2

– Manuel Mihalache/Janos Soos (Mitsubishi Lancer Evo 9) – clasa 3

– Andrei Gîrtofan/Doru Vraja (Suzuki Swift) – Cupa Suzuki

– Jean Tatu/Cristian Florea (Subaru Impreza) – Clasa 11

– Cristiana Oprea/Ioana Stan (Dacia Sandero) – Cupa Dacia

Provocare specială pentru Gîrtofan

Pe lângă cariera de pilot, Dan Gîrtofan a făcut un pas nou în 2017. Astfel, a candidat și a fost ales, cu un număr mare de voturi, ca și membru în Consiliul Federal al Federației Române de Automobilism Sportiv. „Îmi doresc să schimb fața automobilismului românesc. Sunt nou în această meserie și nu știu cum s-a desfășurat până acum partea de management a federației. Am venit însă cu câteva idei constructive, iar faptul că îi am lângă mine pe Daniel Ungur, dar și pe brașoveanul Mihai Leonte, oameni care au o experiență deosebită, mă face să cred că putem face o treabă bună la federație, iar, împreună cu ceilalți consilieri, să reușim să punem un pic cărămizile altfel decât cei care au făcut-o până acum. Vrem să facem ca vizibilitaea acestui campionat, și nu numai, să fie una mult mai bună, iar regulile să fie unele corecte și clare, ca să nu mai avem parte de neînțelegeri și discuții. Este o provocare cu totul și cu totul nouă pentru mine, acum învăț și eu partea de management, nu este ușor, sunt multe acte, multe probleme, dar cred că pas cu pas vom face să fie mult mai bine”, a spus pilotul braşovean

Dorin Duşa