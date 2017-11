Citesc cu ochii scoşi din orbite o ştire de ieri: JUR! Țineți minte cinci cuvinte: e mai rău ca înainte!

„Cică dl. general SRI a fost frecvent pe la parchete şi la instanţe să dea sfaturi juridice procurorilor şi judecătorilor implicaţi în dosare în care SRI interes. Dupa 24 de ore, domn general mai e încă în funcţie, n umele procurorilor şi al judecătorilor care au avut nevoie de consiliere din partea sa nu este cunoscut, iar CSM-ul, Danileţ şi Moise Guran încă luptă cu legile justiţiei.

Pentru mine e cam târziu, dar jur că o să fac orice posibil ca ai mei copii să trăiască într-o ţară în care la 24 de ore de la o asemenea declaraţie dl. general ar fi în arest preventiv, procurorii şi judecătorii consiliaţi ar fi măcar suspendaţi din funcţie , iar ONG-urile ar protesta în stradă împotriva serviciilor secrete şi nu în favoarea lor. Ce dracu’ de ţară e asta? Ştiu că suntem o naţie predestinată manipulării grosolane, că aşa o ducem de cel puţin 80 de ani, dar cum rahat să te numeşti “România curată” şi să accepţi asta?

Securitatea – asociație caritabilă față de SRI-ulactual

Mai zice dl. general Dumbrava că el lupta împotriva judecătorilor sau al experţilor care stabileau altceva decât era în probele dosarului. Ceeeeeeeeee?

SRI citeşte probele unui dosar, stabileşte care este soluţia corectă şi, dacă judecătorul dă altă soluţie, mută câmpul tactic la el în birou????????? Din câte discuţii am avut cu judecători care au activat înainte de ’89 , Securitatea nu avea atâta tupeu. Ăia aveau o limită. (Intrebat despre faptul ca ar fi fost vazut la Curtea de Apel Bucuresti, la ICCJ, la Tribunalul Militar sau la Parchetul Militar, generalul SRI a confirmat , sustinand insa ca niciodata nu a incercat sa influenteze vreo decizie a judecatorului sau a procurorului in vreun dosar. Intrebat ce facea acolo, generalul Dumbrava a spus ca fie emitea un punct de vedere juridic, atunci cand era solicitat, fie mergea sa ii vada pe juristii pe care ii avea in subordine si care sustineau in instanta elemente care sunt de competenta SRI), a relatat presedintele Comisiei, Claudiu Manda.http://www.hotnews.ro/stiri-e sential-22127255-generalul-sri -dumitru-dumbrava-confirmat- comisia-sri-cunoaste- colaborat-procurorul-lancranja n-dar-neaga-ajutat-cariera.htm

Astăzi, îl văd live pe unul de la PNL (pentru cine nu îşi mai aminteşte „L” vine de la Liberal) spunând în Parlament că preşedintele trebuie să poată refuza numirea în funcţii din zona justiţiei pe baza informaţiilor de la serviciile secrete. Adică, dacă este propus cineva Preşedinte la ICCJ sau boss de boss la DIICOT, preşedintele să îi poată refuza numirea pentru că băieţii cu ochi albaştri îi şoptesc că nu e de-“al nostru”.

Vroiam să scriu mai multe, aveam nişte dume bune în minte etc., dar mă opresc. Mi-e atât de scârbă nu de ceea ce fac ăia de la SRI, ci de tăcerea asurzitoare dinspre CSM-ul care apără abitir independenţa Sistemului imediat ce spune orice fraier că un judecător îi un bou, de tăcerea judecătorilor care au învăţat drept de la dl. general, de tăcerea procurorilor care au învăţat drept de la servicii, de tăcerea judecătorilor cărora li s-a arătat care este “soluţia fondată pe probe” într-o dosar. Chiar nu este unul să spună ce şi cum s-a întâmplat?

“ Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Mai ţineţi minte când aţi jurat asta? Să vă fie ruşine tuturor…

PS.

Evident, UNBR nu are nimic de zis. Nu ne interesează, noi să fim sănătoşi!

Radu Chiriţă