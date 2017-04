Cluj-Napoca bugetarilor? Nu, Brasovul e mult mai tare!

Importanta bugetarilor in dezvoltarea judetului era previzibila – Clujul s-a impus printre altele ca ca centru universitar si medical; dependenta orasului de bugetari prin prisma raportului analizat este totusi mult mai mare decat in perceptia publica, luand in considerare ca o buna parte sunt pozitii bine remunerate (universitari, medici, sefi de institutii, etc) si ca in sistemul public se castiga in medie cu 20 -22% mai bine decat in mediul privat;