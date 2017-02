Comori coresiene in arhivele Muzeului Primei Școli Românești

In urma cu mai bine de patru sute de ani, din tiparnita Diaconului Coresi iesea prima carte tiparita in limba romana. Era Tetraevanghelul coresian, lucrare fundamentala in ritul crestin. Originalul a fost daruit Mitropoliei Ardealului dar reproduceri sunt gazduite de Muzeul Primei Scoli Romanesti, alaturi de originalele altor lucrari tiparite de celebrul carturar

La sfarsitul lui ianuarie 1561 aparea la Brasov prima carte tiparita in limba romana de diaconul Coresi – „Tetraevanghelul”, cuprindea textul integral al celor patru Evanghelii, scris initial in slavona, cu 156 de ani inainte. Coresi s-a bazat pe vechile traduceri romanesti ale Sfintei Scripturi, cu adaptarile facute de preotii de la biserica „Sfantul Nicolae” din Scheii Brasovului. La Muzeul Primei Scoli Romanesti exista reproduceri dupa „Tetraevanghelul” coresian. Potrivit preotului prof Vasile Oltean, directorul muzeului, suntem singurul popor din lume care avem si astazi limba din veacul 16, datorita diaconului Coresi.

In vechea tiparnița diaconul Coresi a tiparit memorabila lucrare și multe altele. O munca imensa, caci totul era facut manual.

Tiparirea unei astfel de carti dura intre 2 si 3 ani. Coresi a tiparit 39 de carti, cu un rol imens in conditiile in care limba tipariturilor coresiene a stat la baza formarii limbii literare romanesti. Lucrarile sale au ajuns in scurt timp in toate colturile Țarilor Romane. Unele dintre ele pot fi vazute in original de cei care trec azi pragul muzeului. Printre ele Octoihul – cartea de cantari pe 8 glasuri sau Psaltirea – celebra Psaltire a lui David, cu 151 psalmi, o carte de mare uzanta in cultul crestin ortodox, unicate in tara.

Sunt lucrari care au rezistat sute de ani si care au povesti interesante, pe care pr.prof Vasile Oltean le stie mai bine decat oricine. Bunaoara faptul ca Ana Pauker datuse un decret prin care Armata Romana trebuia sa arda lunar 40 metri liniari de arhiva bisericeasca. Preotul de atunci Ioan Priscu le-a urcat in turnul bisericii si a zidit usa de intrare la turn, n-a mai stiut nimeni de ele si a murit cu taina cu tot. Abia in 1961, preotul Ioan Colan, venit de la puscarie, a fost angajat muncitor necalificat tamplar. Urcand in turn sa ia o scandura, s-a daramat usita aceea si dincolo erau 6000 de carti vechi si 30.000 de documente, tiparnita lui Coresi, bancile lui Anton Pann. Intreg fondul de carte veche cu care se poate lauda astazi muzeul se datoreaza acestei intamplari minunate.

Toate aceste valori si fermecatoarele lor povesti le veti descoperi la Muzeul Primei Scoli

