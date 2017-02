Comuna Cristian are cel mai mare grad de autofinanţare din judeţ! Râșnov și Crisbav la polul opus, sub 40%!

Potrivit unui raport al Curţii de Conturi, întocmit pe anul 2015, Cristianul se autofinanţează în proporţie de 171,2%. Raportul a vizat 22 de unităţi administrativ teritoriale - Consiliul Judeţean, municipiile Braşov, Făgăraş şi Codlea, oraşele Rupea şi Râşnov şi alte 16 comune

Potrivit unui raport al Curţii de Conturi, întocmit pe anul 2015, Cristianul se autofinanţează în proporţie de 171,2%. Raportul a vizat 22 de unităţi administrativ teritoriale – Consiliul Judeţean, municipiile Braşov, Făgăraş şi Codlea, oraşele Rupea şi Râşnov şi alte 16 comune

În topul celor mai potente financiar localităţi braşovene, Cristianul este urmat, la mare distanţă de comuna Sânpetru. Cristianul a avut în 2015 încasări de 23,737 milioane lei din venituri proprii, şi plăţi efective de 13,866 milioane de lei, înregistrând astfel o autofinanţare de 171% de lei, în timp ce Sânpetru, cu un grad de autofinanţare de 87,6%, a înregistrat cheltuieli de 8,845 milioane lei, la venituri proprii de 7,746 milioane lei.

La polul opus se află comuna Crizbav, care nu reuşeşte să îşi asigure, din încasările locale, decât 34,9% din sumele de care are nevoie pentru a funcţiona.

La fel de săracă este şi comuna Voila, dar şi oraşul Râşnov, localitatea urbană care stă cel mai slab din acest punct de vedere, care îşi autofinanţează mai puţin de 40% din cheltuieli.

Municipiul Braşov are un grad bun de autofinanţare, în condiţiile în care şi-a asigurat în 2015 72% din sumele necesare funcţionării.

Municipiile Făgăraş şi Codlea au, la rândul lor, grad de autofinanţare de 52%, respectiv 59%, în timp ce Consiliul Judeţean se autofinanţează în proporţie de 54%.

Vifor Rotar