Conducerea Coronei Brașov Wolves încearcă aducerea turului doi al Cupei Continentale la Brașov

Echipa de hochei a Brașovului s-a înscris în viitoarea ediție a Cupei Continentale, acolo unde are drept de joc, în urma câștigării Campionatului Național al României. ,,Am trimis formularele de înscriere, iar sâmbătă, 24 iunie, la Bratislva, va fi un congres, organizat de Federația Internațională, la care vom participa și noi și în care se vor lua deciziile legate de tot ce va fi în Cupa Continentală în sezonul 2017-2018. Vom încerca să obținem organizarea, pe patinoarul Olimpic Brașov, a turului doi al Cupei Continentale, acolo unde reprezentanta României, adică echipa noastră, are acees direct”, a declarat Emilian Cernica, președintele secției de hochei Corona Brașov

În Liga Mol, trei echipe au plecat, alta este pe cale să se înscrie

În altă ordine de idei,15 iunie este termenul limită de înscriere pentru viitoarea ediție a Ligii Mol. ,,Am trimis și acolo toate documentele de participare, așteptăm o confirmare că totul este în regulă și practic suntem înscriși în sezonul viitor al Ligii Mol. În ceea ce privește tabloul Ligii Mol, ceea ce știu până acum este că trei echipe au ieșit, respectiv, Belgrad, Debrecen și Galați, ultima, exclusă, din motive necunoscute încă. La capitolul noutăți, se pare că în ediția viitoare va fi prezentă la întrecerile Ligii Mol, Vienna Capitals II. Mai multe noutăți vom afla la proxima ședință a Ligii Mol, care va fi după epuizarea termenului de înscriere”, a spus Emilian Cernica, președintele secției de hochei Corona Brașov

Deocamdată, a semnat cu Brașovul un singur jucător străin, Richard Filip

După conturarea lotului jucătorilor autohtoni, care, din sezonul viitor îi va cuprinde și pe cei trei care au obținut recent cetățenia română, Patrik Polc, Deniys Zabludovsky şi Yevgen Emelianenko, eforturile se concentrează spre lotul ,,stranierilor”. Deocamdată, un singur jucător, fundașul Filip Richard a semnat prelungirea înțelegerii cu echipa brașoveană ,,Urmează, până la 1 august, să avem cinci jucători străini în lot, pentru ca apoi, al șaselea, să îl cooptăm în lot după debutul sezonului, când vom vedea dacă mai avem nevoie de fundaș sau atacant”, a precizat Emilian Cernica, președintele secției de hochei Corona Brașov

Dorin Dușa