Corona Brașov, singurul club din țară care acordă atenție sporturilor paralimpice; a fost înființată secția de baschet paralimpic!

ASC Corona 2010 Brașov a înființat o nouă secție: baschet, pentru sportivi paralimpici. Secția a apărut în urma deciziei Adunării Generale a clubului brașovean și vine în întâmpinarea tendințelor pe plan internațional. Pe viitor, această secție ar putea cuperinde și alte sporturi, cum este scrima practicată în scaunul cu rotile. Președintele ASC Corona 2010 Brașov, Liviu Dragomir, a spus, cu prilejul conferinței de presă, dedicată prezentării aceste noi secții : ,,Este o onoare să îi avem în cadrul clubului pe acești oameni care vor să facă sport. Dorim să fie legitimați la clubul nostru și activitatea lor să se desfășoare într-un cadru legal, în cele mai bune condiții. Cu timpul, vom pune la punct, cu ajutorul federației române de specialitate, o competiție destinată baschetului practicat în fotoliu rulant. Ne gândim să propunem și organizarea unor competiții internaționale de acest gen. Ne propunem ca în toamnă să avem un turneu la Brașov la care să invităm și echipe din străinătate, pentru a promova acest sport. Pentru 2020 ne-am propus un obiectiv major, respectiv, să avem sportivi la Jocurile Paralimpice”.

„Am început în 2011 cu această mișcare de promovare a sportului paralimpic. Sunt bucuros că am fost primiți în rândurile clubului Corona, care acum ne susține. Datorită acestui fapt, putem să realizăm obictivele noastre în mod profesionist. Este primul club sportiv din România, care înglobează o secție de sporturi paralimpice dar sperăm ca inițiativa clubului brașovean să fie preluată și de alte cluburi din țară. Momentan, există câteva echipe de baschet în țară, astfel încât încercăm să le adunăm pe toate și să înființăm o ligă sub egida Federației Române de Baschet. Din păcate, încă nu există legislație pentru practicarea sportului paralimpic. Cred că ar fi normal ca orice echipă de sportivi valizi să aibă și una pentru paralimpici. Cțt privește baschetul, acesta este practicat în fotoliul rulant, care prinde o viteză adecvată în sală, are roți care nu zgârie parchetul, însă costul unui astfel de fotoliu ajunge pa peste 2500 de euro”, a spus Mihai Viseroiu, președintele Clubului Sportiv Paralimpic Brașov.

La rândul său, Marcel Scutaru, fost scrimer, acum component al echipei de baschet în fotoliu rulant, a declarat : „De mic am făcut sport. Pe la 11 ani am fost selectat și am practicat scrima. Ulterior, am avut o problemă de sănătate și pe la 30 de ani a trebuit să îmi amputez ambele picioare. Îmi doream să fac mișcare, sport în continuare, să trec peste problemele, care au fost atât de traumatizante. În 2014 l-am întlnit pe Mihai Viseroiu, care mi-a luat un scaun, m-a introdus în echipa de baschet și am început antrenamentele și competițiile. Este foarte important să aparținem de un club, așa cum este Corona și să practicăm acest sport în cele mai bune condiții”.

Dorin Dușa