Corona Braşov Wolves a adunat doar două puncte în ultima deplasare din sezonul regulat al Ligii Mol

Corona Braşov Wolves a încheiat ultimul turneu în deplasare, în actualul sezon regulat al Ligii Mol. În primul meci, la Dunujvaros, meci important, o adevărată ,,finală” pentru locul patru, din sezonul regulat al Ligii Mol, ,,lupii” au evoluat foarte bine, iar rezultatul le-a fost favorabil. Partida a revenit echipei braşovene, după prelungiri, scor 4-3 (2-1, 0-0, 1-2, 1-0), golurile învingătorilor fiind înscrise de Roberto Gliga (min. 01,05), Mihaly Arpad (06,56), Bryan McGregor (46,39) şi Arpad Mihaly (60,51), ultimul marcând golul decisiv. Chiar dacă echipa braşoveană a învins la Dunaujvaros, preşedintele secţiei de hochei de la Corona Braşov, care a însoţit echipa la toate meciurile din deplasare, a fost revoltat de maniera de arbitraj de la Dunujvaros, cu atât mai mult, cu cât prestaţia arbitrilor locali este mereu subiectivă acolo : ,,Nu a fost pentru prima dată când, practic, am fost făcuţi praf, de arbitri locali, care, de data asta, au dat o serie de sancţiuni injuste, aşa cum s-a întâmplat în cazul portarului Toke sau jucătorului Clarke Garrett. A plouat cu sancţiuni în contul echipei noastre. Este revoltător, am trmis şi o epistolă în acest sens oficialilor Ligii Mol. Oricum, în play-off, unde, în prima fază, când am putea juca împotriva echipei din Dunaujvarosi, vom cere arbitri străini”

Din păcate, în următoarele două meciuri, echipa braşoveană a pierdut, cu acelaşi scor: 2-6.! Este vorba despre meciurile cu Ujpest, în care pentru ,,lupi” au înscris McDonald și Zabludovski şi, surprinzător, cu Ferencvaros, ambele goluri ale echipei noastre fiind înscrise de Klempa.

Din această deplasare, Corona Braşov Wolves s-a ales cu 2 puncte (importante, mai ales că au fost obţinute în faţa unei contracandidate la locul IV, Dunaujvarosi), însă clasarea pe acest râvnit loc IV se joacă încă, iar următoarele două meciuri ale ,,lupilor”, ambele acasă, vor fi decisive : cu HK Belgrad (30 ianuarie) și cu Debrecen (2 februarie).

Dorin Duşa