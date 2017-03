Curtea Constitutională consideră că există conflict juridic intre DNA și Executiv

Curtea Constitutionala considera ca prin anchetarea modului de elaborare a OUG 13, DNA a perturbat buna activitate a guvernului si relatiile care trebuie sa existe intre autoritatile judecatoreasca, executiva si legislativa, a anuntat luni Valer Dorneanu.

Potrivit unui comunicat al CCR, „Curtea a constatat ca a existat si exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie si Guvernul Romaniei, generat de actiunea Parchetului de a-si aroga atributia de a verifica legalitatea si oportunitatea unui act normativ, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/2017, cu incalcarea competentelor constitutionale ale Guvernului si Parlamentului.

De remarcat ca, in comunicat, CCR nu spune nimic despre posibilitatea anchetarii de catre procurori a eventualelor infractiuni produse in procesul adoptarii de catre Guvern a unui act legislativ. E necesara insa motivarea completa a CCR pentru a vedea daca vor fi stabilite limite de miscare pentru procurori.

Curtea Constitutionala a constatat ca aprecierea oportunitatii adoptarii unei ordonante de urgenta, sub aspectul deciziei legiferarii, constituie un atribut exclusiv al legiuitorului delegat (Guvernul Romaniei), care poate fi cenzurat doar in conditiile prevazute expres de Constitutie, respectiv doar pe calea controlului parlamentar, exercitat potrivit art.115 alin.(5) din Constitutie.

Pe de alta parte, sub aspectul controlului asupra legalitatii/constitutionalitatii ordonantelor de urgenta ale Guvernului (atat sub aspectul procedurii de adoptare, cat si al continutului normativ), singura autoritate abilitata sa efectueze aceasta verificare este Curtea Constitutionala, nicio alta institutie publica neavand competenta materiala in acest domeniu.”

Autoritatea de legiferare tine de Parlament, dar guvernul poate si el sa faca acest lucru prin ordonante de urgenta, a spus Dorneanu, adaugand ca „verificarea exercitarii acestui drept este de competenta Curtii Constitutionale”.

„Exista conflict juridic atunci cand o institutie isi aroga puteri care apartin alteia”, potrivit presedintelui CCR, care a spus ca DNA a inceput o actiune in legatura cu modul in care s-a adoptat un act normativ, o putere delegata Guvernului din partea puterii legislative.

Dorneanu a declarat ca DNA a inceput sa verifice daca era nevoie de o ordonanta de urgenta, daca s-au primit toate avizele, „lucruri care exced autoritatii DNA”.

„Acestea se fac de Curtea Constitutionala in cadrul controlului de constitutionalitate”, a adaugat el.

Dorneanu a citat si o prevedere a Comisiei de la Venetia privind raspunderea penala a membrilor guvernului, care spune ca „procedurile penale nu ar trebui sa fie utilizate pentru a rezolva neintelegerile politice”.

„Decizia are putere obligatorie, dar ea se aplica numai pentru viitor. Ce a facut parchetul pana aici este raspunderea lui, iar de aici inainte toate actele de ancheta trebuie facute astfel incat sa nu incalce prerogativele CCR, ale Parlamentului si Guvernului”, a afirmat presedintele CCR, precizand ca pot fi anchetate fapte care atrag raspunderea penala directa.

CCR a dezbatut luni sesizarea privind un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si DNA, depusa in urma cu aproximativ trei saptamani de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu in privinta anchetare modului de elaborare si adoptare a OUG13.



Totodata, DNA a disjuns si declinat la Parchetul de pe langa Inalta Curte un dosar pentru infractiuni precum favorizarea faptuitorului, sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri si fals intelectual.