De ce ne imping spre confruntare chiar de Ziua Unirii?

Aceasta este fața urâtă a politicii! Indiferent cine sau cine a scos oamenii in strada duminica nu este, mu gandeste si nu simte romaneste. Sa scoti oamenii in strada pentru mize atat de mici, graţierea unor fapte şi modificarea Codului Penal (DISPUSĂ DE CURTEA CONSTITUTIONALA) si ca să-ți arăți mușchii daca nu este un gest de trădare naționață, sigur este unul de dusmanie fata de romani. Cifrele cu oamenii care au fost duminică seara în Piaţa Universităţii din Bucureşti sunt contradictorii si in functie de criterii care nu mai pot fi ascunse (partizanat politic, finantare, manipulare etc.) s-au vehiculat cifre de la 50.000 (Realitatea tv), 30.000 (TVR) sau 2.000 AGERPRES.

Iata ce au declarat Iohannis si Dragnea:

Iohannis: Am venit în Piața Universității să-mi arăt indignarea; o gașcă de politicieni vrea să slăbească statul de drept

Președintele Klaus Iohannis a afirmat că a venit în Piața Universității pentru a-și manifesta indignarea pentru faptul că o „gașcă de oameni politici” vrea să schimbe legislația și să slăbească statul de drept.

„Am venit aici în Piața Universității, ca și miile de români, ca să-mi arăt indignarea. O gașcă de oameni politici cu probleme penale vrea să schimbe legislația din România, vrea să slăbească statul de drept, ori așa ceva nu se poate admite. Este inadmisibil să se schimbe legislația și zeci și sute de politicieni certați cu legea să-i găsească cu dosarele curate și să continue fărădelegile. Românii pe bună dreptate sunt indignați”, a spus șeful statului. Liviu Dragnea: E un început de lovitură de stat. Nu-i voi mai permite președintelui Iohannis să răstoarne ordinea constituțională

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a reacţionat duminică seara pe Facebook, spunând că, abia întors din SUA, l-a găsit pe preşedintele Iohannis „în fruntea unei noi mineriade, o manifestație neautorizată, împotriva guvernului României”. „E un început de lovitură de stat”, a spus Liviu Dragnea, adăugând că „Îi asigur pe români că nu-i voi mai permite președintelui Iohannis să răstoarne ordinea constituțională, să uzurpe calități oficiale intrând abuziv în ședințele de guvern sau să incite la dezordine socială și violenţă”.