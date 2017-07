Deci, Transilvania a stat efectiv sub unguri numai 51 de ani: de la 1867 la 1918!

Se stãruie public, cu obstinatie de catre UDMR, ca opinia publicã sa accepte afirmatia falsã ca… Ungaria ar fi stãpânit Transilvania o mie de ani … desi insãsi Ungaria, ca stat, n-a avut nici o legatura cu mitul fals al celor… mie de ani de existentã. Nici macar Ungaria din jurul Budapestei!

Iata argumente de necontestat:

Ungurii au venit în Panonia în anul 896, iar cronica lui Anonimus, Gesta Hungarorum, spune cã si acolo si în Transilvania au gãsit români. Ei au venit ca o hoardã care s’a nãpustit asupra Italiei cu scopul de a intra în Roma, înspãimântând atât de mult Apusul, încât acesta a introdus în rugãciunile sale ectania: „Doamne, pãzeste-ne de unguri!”.

Cronicile apusene spun cã ungurii erau cruzi (a se vedea observatiile unui american, Wilson Lehrer: „Ardealul, pãmânt romanesc”).Dar in câteva lupte cu împãratii germani, ungurii au primit lovituri zdrobitoare . Dupã înfrangerea de la Lechfel, din anul 955, ungurii au fost obligati sã rãmânã pe teritoriul actualei Ungarii (in granitele ei firesti!) si unde ,in timp , au incercat sã-si organizeze un stat „ungar”.

Intre anii 1050 si 1200, timp de 150 de ani , ungurii au cucerit treptat,prin colonizare , o parte a Transilvaniei , dar nu au putut domina acest mare teritoriu de peste 84.000 de kilometri patrati si au fost siliti sa recunoascã Ardealul drept voievodat independent. De fapt, Transilvania este cunoscutã în istorie ca voievodat independent si ca Mare Voievodat, cu voievodul ei, cu armata sa si cu politica externã proprie.

Hotãrîrile pe care le-a luat Transilvania, nu au fost dictate de Budapesta, ci au fost adoptate de catre dietele Transilvaniei de la Turda sau Cluj.

Insãsi istoria Ungariei nu vorbeste altfel despre o presupusa subordonare administrativa a Transilvaniei . Apoi Ungaria a rãmas ca stat independent doar pânã la tragicul an 1526, când a fost zdrobitã la Mohaci si prefãcutã în pasalâc turcesc . Si a ramas asa vreme de 162 de ani, pânã la asediul Vienei, din 1683, când turcii au fost înfrânti. Dar, dupã aceea, Ungaria tot nu a fost independentã, ci a fost anexatã de Austria ca o provincie a ei, asemeni Croatiei, Bosniei Slovaciei, Poloniei si Transilvaniei .

Abia in 1848, ungurii s’au rasculat si s’au declarat independenti, proclamându-si … dupa capul lor nu doar independenta,dar si… încorporarea Ardealului la Ungaria , Insã Austria a reusit sã-i învingã, ajutata de armatele rusesti, în 1849. Astfel, Ungaria a continuat sa fie tot o provincie a Austriei.

Abia iIn sfârsit, la 1867, ungurii reusesc o uniune cu Austria, formând statul austro-ungar, si abia arunci prin manevre dolosive Transilvania a fost cedata de imparatul Austro-ungariei (pe bani!„) Ungariei,subo si a îndurat acest statut pânã la 1918 . Atunci, beneficiind de principiul dreptului la autodeterminare a popoarelor, Transilvania s’a unit cu Romania, prin hotãrîrea unanima a românilor din 1 Decembrie, de la Alba Iulia, si a sasilor, din 9 Ianuarie 1919, de la Medias.

Deci, Transilvania a stat efectiv sub unguri numai 51 de ani: de la 1867 la 1918, iar Ungaria ca stat a existat între 955-1526 si între 1867-1918 , totalizând în cele douã perioade,doar 622 de ani. Ne intereseazã statul ungar pânã la 1918, pentru cã pânã atunci ar fi putut stãpâni Transilvania, dupã fanteziile pe care le vehiculeazã maghiarii. Prin urmare, afirmatia cã Transilvania a fost a Ungariei o mie de ani , este total falsã.

Este cazul ca ungurii însisi sã iasã din înselarea în care s’au asezat si sã-si revizuiascã afirmatiile si pretentiile , potrivit adevãrului istoric. Aceasta i-ar linisti si pe ei, si pe vecinii lor, care sunt tulburati de sovinismul maghiar,un microb pustiitor ce se auto-intretine in Europa Centrala! (InfoSinteza)