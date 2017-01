Deszăpezirea a costat aberant in județul Brașov. De ce credeți?

La Predeal, de exemplu, Primaria a platit firmei in sezonul 2015-2016 270.000 de lei, un cost pe locuitor de 52,8 de lei, al doilea cel mai mare cost din tara. Aceeasi firma a incasat de la Primaria Ghimbav doar 9.073 de lei, reprezentand un cost de doar 1,6 lei pe cap de locuitor, unul dintre cele mai mici tarife din tara.

Politia Brasov a amendat Primaria si Consiliul Judetean pentru felul in care au actionat la deszapezire. Primaria Brasov a primit o sanctiune contraventionala de 2.600 de lei, in timp ce Consiliul Judetean a incasat cinci sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 15.000 de lei,dupa interventiile in urma caderilor masive de zapada de zilele trecute.

Nu este singurul aspect interesant legat de deszapezirea locala. Site-ul republica.ro a publicat un studiu din care reiese o diferenta de peste 5.000 de lei intre costurile de deszapezire pe kilometru, solicitate de aceeasi firma in doua localitati brasovene.

Aceeasi firma a incasat de la Primaria Ghimbav doar 9.073 de lei, reprezentand un cost de doar 1,6 lei pe cap de locuitor, unul dintre cele mai mici tarife din tara. In top 10 al contractelor avantajoase pentru cetatean se afla si Primaria Zarnesti, care a achitat unei firme de deszapezire 23.807 de lei, cu un cost per locuitor de doar 0,9 lei.

Primariile Ghimbav si Zarnesti ocupa locuri fruntase si in clasamentul celor mai avantajoase contracte de deszapezire in functie de costul de kilometrul de drum. Daca Ghimbavul a achitat 432 de lei pe kilometrul de drum deszapezit, Zarnestiul a platit doar 397 de lei.

Prin comparatie, Primaria Fagaras, care a derulat unul dintre cele mai paguboase contracte din tara, a platit nu mai putin de 20.800 de lei pentru deszapezirea unui kilometru de drum.

De altfel, primariile din Fagaras, Predeal si Sacele se aflat un topurile celor mai dezavantajoase costuri de deszapezire din tara, atat pe cap de locuitor cat si pe kilometru de drum.

Vifor Rotar