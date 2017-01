Dezvăluiri incredibile. Sabotajul metodic maghiar. Citiţi doar! Testamentul lui Tőkes Laszlo!

„Să nu mai fim la fel de proști ca până acum! Să știm ce vrem și să vrem ce trebuie!”

Text tradus din maghiară de Deak Endre.

1. E timpul să renunțăm la fantasme și să acceptăm realitatea așa cum

este ea. În primul rând realitatea faptului că secuii nu sunt nici

maghiari, nici unguri. Secuii sunt altceva, altă nație, nici naiba nu

știe exact-exact ce sunt secuii ! Știm bine că nu sunt maghiari, din

păcate pentru ei!

Încercarea de a-i transforma pe secui în maghiari a eșuat și trebuie

acceptat acest adevăr. Vom avea mai mult de câștigat dacă vom pune la

baza politicii noastre adevărul că secuii nu sunt și nu vor fi

niciodată maghiari. Nu sunt capabili!

Trebuie să facem față acestui adevăr, a cărui sfidare ne-a adus până

acum numai necazuri și prejudicii. Important este să-i păstrăm pe

secui de partea noastră, alături de noi, într-un parteneriat cât mai

strâns și mai energic.

În acest scop trebuie grijă mare când li se predă copiilor istoria,

pentru a ascunde tot ce mai poate aminti azi de Occisio Siculorum,

proiectul maghiar de genocid. Trebuie chiar să abandonăm acest

proiect, s-a dovedit a fi o utopie, o fantasmă. Dacă n-am fost

vrednici să ducem până la capăt uciderea secuilor înainte de Trianon,

acum este prea târziu. Europa este cu ochii pe noi, iar noi nu mai

suntem ce am fost!

2. Cel mai mare dușman al maghiarimii este ADN-ul. Personal nu pot să

cred în pronosticul analizelor ADN, le-am făcut și eu, cu rezultate pe

care refuz să le cred, să le țin minte sau să le fac publice!

Vă implor pe toți maghiarii adevărați: refuzați orice analiză

privitoare la trecutul d-voastră genetic. Analizele ADN pot scoate la

lumină lucruri care vor da peste cap toată mitologia maghiară. Nu

numai faptul că secuii și ceangăii nu sunt maghiari, dar chiar și

majoritatea maghiarimii maghiare va fi pusă în discuție, adeverind și

pe această cale, definitiv, ideea simplă, imposibil de combătut dacă

ajunge la publicul larg, că sosind în Pannonia, ungurii au dat aici

peste o populație autohtonă, numeroasă, peste care s-au declarat

stăpâni, deși erau o mână de oameni. După o vreme s-a produs

inevitabilul, coabitarea, amestecul etnic. Din creuzetul panonic au

apărut corcituri euro-asiatice, maghiarii blonzi și cu pielea albă, cu

profil arian și ochi albaștri, înalți de statură și virili. Azi,

formula etnică a acestui amestec de populație poate fi calculată în

procente foarte exacte cu ajutorul acestui nenorocit de ADN și alte

produse ale geneticii.

Grija noastră cea mai mare va fi să nu se dovedească cumva că

autohtonii din Panonia erau mult mai mulți decât noii veniți și că

erau de același ADN cu autohtonii din Dacia, din Moldova, din Ardeal

și din Țara Românească.

Mai mare rușine nu puteam păți ! Cercetările făcute în secret de

geneticienii noștri au ajuns însă la acest rezultat. Nu e cazul să

precizez ce mari deservicii ne va aduce dezvăluirea acestor rezultate,

dacă nu vom interveni rapid și decisiv. Aceste rezultate trebuie să

rămână necunoscute, măcar până vom dispărea ca națiune!

În această ordine de idei semnalez că la Academia Română se pregătește

un volum dedicat românilor care au făcut istorie pentru Hungaria. Dacă

lăsăm să se publice această istorie a contribuției românești la

constituirea maghiarimii și la gloria noastră internațională, nu vom

mai avea obraz să scoatem capul în lume !… Nu e vorba numai de

Corvini, tatăl și fiul, de Bolyai, tatăl și fiul, Anonymus, tatăl și

fiul ș.a.m.d., mii de cazurile personale, individuale, ci și de acele

zeci de sate din secuime, românești cândva, de cele patru sute de mii

de greco-catolici din Ungaria, a căror confesiune dovedește etnia lor

românească.

Trebuie intervenit pe orice cale pentru a opri tipărirea cărții ! Și,

în general, pentru a combate și reprima fizic orice aluzie la

puținătatea gradului nostru de maghiaritate. Asemenea aserțiuni

lezează demnitatea și majestatea noastră ungurească. Au existat, din

păcate, autori maghiari inconștienți și interbelici care s-au lăudat

cu inexistența rasei maghiare, a genomului hungar, preamărind

încrucișarea raselor, a națiunilor etc. Cu astfel de autori nu avem de

împărtășit niciun ideal! Au adus mari deservicii nobilei noastre rase!

E timpul să ne dezicem de ei și să-i punem la index! Să-i dăm uitării

înainte ca românii să se folosească de ei ! Căci va fi scrâșnet de

dinți!

3. Prevenind momentul când toate aceste date bio-genetice și istorice

ar putea deveni publice, trebuie să ducem o muncă de lămurire și

convingere a publicului maghiar cum că ADN-ul este un test

ne-concludent, fără valoare științifică, discriminator, rasist,

inventat de români pentru un scop ușor de bănuit. În acest sens

trebuie convocate și forțele noastre din emigrație, a căror autoritate

în asemenea chestiuni ar putea fi deosebit de mare. Chiar dacă unii

dintre noi se îndoiesc de șansele încercării de a discredita valoarea

probatorie a ADN-ului, trebuie să ne simțim încurajați de succesul pe

care l-am avut în combaterea, compromiterea și sistarea cercetărilor

de biologie genetică efectuate în România, mai ales la Iași, până pe

la începutul anilor 1990, cercetări ale căror rezultate erau

catastrofale pentru mândria și aplombul nostru unguresc.

Suspendarea acelor cercetări și secretizarea rezultatelor este opera

serviciilor noastre. Așadar, se poate ! Suntem într-un mare impas, dar

să nu disperăm! Nu trebuie uitat că în orice situație, oricât de grea,

noi putem conta pe tembelismul românilor și pe oportunismul

istoricilor români. Nu mai vorbesc de guvernanți. Îi cunosc bine!

Totul la politicienii români este de vânzare, iar la preț nu știu să

țină! Nu știu nimic! Habar nu au de istorie! N-au în cap decât

șmecherie ieftină!

4. Pericolul pentru noi nu vine dinspre partea românilor. Românii nu

sunt capabili să țină dușmănie, sunt în această privință moi, lipsiți

de consecvență și tenacitate. Sunt stupid de cumsecade! Nici nu le

trece prin minte ce am vrea noi să le facem!

Pericolul pentru maghiarime vine dinspre tineretul secuiesc, care

începe să priceapă că era mai profitabil pentru secui să-și asume

condiția etnică de neam fără nicio relație de înrudire cu maghiarii.

Tot mai răspândită este printre tinerii secui ideea că numai Budapesta

a avut de câștigat de pe urma maghiarizării secuilor. Secuii își pun

tot mai mult întrebarea de ce până la Trianon (1920) autoritățile

ungurești făceau statistici separate despre secui, considerându-i pe

aceștia că nu sunt maghiari. Când a avut dreptate Budapesta? Au aflat

acești tineri că atunci când ungurii se simțeau tari, i-au tratat pe

secui cu dispreț, ca pe niște străini, ca pe niște dușmani chiar. Nici

când au fost în dificultate, la greu, maghiarii nu s-au declarat frați

cu secuii. Ci i-am privit ca pe niște rude îndepărtate, de proastă

condiție ! Ceea ce, din păcate, cam așa este! Dar trebuie lămuriți

acești tineri că nu numai noi, maghiarii, am procedat așa! S-a

întâmplat și la case mai mari! Nu noi, maghiarii, am inventat

curvăsăria politică! Sunt tot mai mulți secuii care află că Uniunea

Europeană are programe de susținere financiară foarte generoase, dar

numai pentru minoritarii care nu au o țară mamă care să-i sprijine.

Budapesta le-a ascuns secuilor că există aceste fonduri și programe și

că nu pot fi accesate de secui pentru că au acceptat să fie declarați

și considerați maghiari. Declarându-se parte componentă a nobilei

națiuni ungare și recunoscându-li-se acest statut de excelență, secuii

au pierdut cu brio (sic! Nota trad.) sute de milioane de euro. Ce a

câștigat Budapesta din asta, secuii nu știu și nici nu vor să știe.

Nici ungurii de noi nu știm! Sigur este – zic acești tineri secui, că

secuii au pierdut enorm, iar așa zisa protecție de la Budapesta este

numai în vorbe, fără nicio susținere financiară serioasă, fără

programe economice regionale sau locale, așa cum există în România și

în toată Europa pentru țigani, în virtutea faptului că țiganii nu au o

țară mamă care să-i apere (nu e Bangladesh, parte a Indiei, cum e

Moldova faţă de România, Austria faţă de Germania?).

Tinerii secui vor să intre și ei sub protecția Uniunii Europene și să

aibă în România drepturile pe care țiganii le au în Ungaria și în

toată Europa! Iar ei știu acum, au aflat, că nu pot cere aceste

drepturi deoarece liderii lor i-au trădat și i-au declarat maghiari.

Ideea că și secuii ar putea beneficia de susținerea consistentă a

Uniunii Europene prinde tot mai mult la tineretul secuiesc și ne va

aduce mari prejudicii. Nu văd cum am putea para această situație.

Personal, mă aștept ca secuii tineri să ne ceară în curând socoteala

și ceva despăgubiri pentru acest fals în acte publice! (Vezi ultimul

recensămînt din România, când ne-am lăcomit să-i declarăm maghiari pe

toți secuii. Mai puțin câteva sute de secui încăpățânați, care de

atunci s-au înmulțit serios!). De aceea ar fi bine să luăm noi

inițiativa și să le propunem chiar noi secuilor să nu se mai declare

maghiari, ci secui, prezentând această propunere ca pe o manevră

făcută de comun acord, prin care să avem acces comun – repet: acces

comun, la fondurile mari destinate etniilor care nu au ca patrie

proprie un stat național: precum bascii, occitanii, catalanii,

țiganii, găgăuzii și alții. Dacă inițiativa vine de la noi, de la

maghiari, nu se va produce o ruptură între noi și secui, ci

dimpotrivă, avem motive să pretindem din partea lor recunoștință și

ascultare.

5. Trebuie făcut orice pentru a împiedica o apropiere între români și

secui. Ar fi catastrofală pentru noi! Trebuie să facem să circule

printre secui ideea că în definitiv vinovați de maghiarizarea secuilor

se fac românii, deoarece după 1918 nu au asigurat nicio protecție

secuimii, lăsându-i pe secui la voia politicii de maghiarizare,

acceptând fără nicio restricție teza Budapestei precum că secuii sunt

maghiari! Românii i-au trădat pe secui! Această propoziție trebuie

rostită cu orice ocazie. Cu explicația: deși teoretic aveau interes

să-i slăbească pe unguri, iar nu pe secui, guvernanții români s-au

lăsat cumpărați de Budapesta. Este momentul să lansăm zvonul că

românii din București i-au vândut pe secui Budapestei, dar au făcut-o

fără știrea românilor din Transilvania.

În paralel vom răspândi ideea că românii din Ardeal sunt alt soi de

oameni decât românii din restul României. Că secuii se pot înțelege de

minune cu românii din Ardeal, dar niciodată și nicicum cu românii –

budos olah! – din București, Bacău, Craiova sau Constanța! La ce ne

trebuie această divizare? Pentru că proiectul de reconstituire a

Ungariei Mari, oricât de drag ne este, nu mai are nicio șansă de

reușită. Tot mai mulți maghiari își dau seama de asta și nu avem cum

și nici de ce să-i combatem. De aici, un motiv în plus de deznădejde

națională pentru orice maghiar sensibil la soarta neamului său. Avem

datoria, în această situație, să le oferim co-naționalilor noștri o

altă țintă în care să spere și să creadă, o țintă care să fie sau să

li se pară mai accesibilă, mai realistă.

În acest scop trebuie lansat proiectul minimal pentru noi:

Transilvania să fie declarată stat de sine stătător.

În acest scop trebuie abandonat în chip oficial proiectul revenirii la

Ungaria Mare, la hotarele din 1914. Această renunțare, dacă este

făcută într-un cadru solemn, cu un suport mediatic puternic, va avea

un efect benefic pentru noi, ne va atrage multe simpatii

internaționale.

Declarând urbi et orbi că Ungaria Mare n-a existat niciodată și nici

nu poate exista, vom deveni un model de comportament european, conform

cu exigențele lumii viitoare, mai ales în comparație cu românii, care

nu vor fi niciodată capabili să renunțe la visul României Mari. Dacă

vom ști să speculăm acest contrast, vom putea lansa imediat

propunerea, către comunitatea internațională, de a se făuri statul

Transilvania, ca act de justiție și soluție de stabilitate în Estul

Europei. (După realizarea acestui obiectiv, vom reveni la următorul,

Ungaria Mare.)

6. În pregătirea acestei manevre (Transilvania-stat independent) este

nevoie ca atitudinea fiecărui maghiar, ca și a fiecărui secui, să facă

netă deosebire între românii ardeleni și ceilalți români. Să lucrăm cu

subtilitate la deprecierea imaginii românului în general, și în

special a românului sudist, a regățeanului, a bucureșteanului, atât

printre românii din Ardeal, cât și printre ceilalți ardeleni: germani,

țigani etc.

Să lansăm documente falsificate privindu-i pe Emil Boc, Victor

Ciorbea, cum că nu sunt ardeleni adevărați, că dacă ajungeau prim

miniștri niște ardeleni veritabili, România era departe azi ! Să

dovedim cu documente false că cei doi se trag, să zicem, din

moldovenii aduși de Ceaușescu în Ardeal. Să strecurăm în toate

chipurile și în toate mințile, cu orice ocazie, ideea că noi, în

Ardeal, am trăi mult mai bine dacă taxele pe care le plătim statului

român ar rămâne pe loc, în investiții și cheltuieli publice din

Ardeal. Cunosc mulți români naivi gata să creadă și să răspândească ei

înșiși ideea că pe taxele plătite de ardeleni parazitează sute de

localități din Moldova și Muntenia unde nimeni nu muncește, nu produce

și nu plătește taxe. Nota bene: legile și principiile Uniunii Europene

și ale Noii Ordini Mondiale, precum și Trilaterala de la Bilderberg,

încurajează fărămițarea statelor și constituirea de comunități statale

cât mai restrânse, bazate mai ales pe criterii de eficiență economică

și geo-politică, iar nu pe legături de sânge, istorie comună etc.

Dezmembrarea marilor conglomerate politice ca Rusia, SUA sau China

este iminentă. După ele va urma negreșit și logic dezmembrarea

României ! Trebuie profitat de aceste conjuncturi. Am informații

sigure că Uniunea Europeană n-o să mai dureze mult, și nici

principiile ei. Dacă nu ne grăbim să profităm de aceste aiureli din

legislația europeană vom pierde astfel încă o dată trenul istoriei ! A

câta oară?! Va mai veni altul? Mă tem că acesta este ultimul !

7. În acest scop este bine să mimăm cât mai convingător ideea că pe

noi, maghiarii din Transilvania, nu ne interesează Budapesta mai mult

decât Bucureștiul. Că răul pentru ardeleni a venit mereu de la

Budapesta sau de la București ! În egală măsură! Argumentele noastre

trebuie să adoarmă vigilența românilor ardeleni, să nu creadă cumva că

apariția statului Transilvania, ca urmaș al principatului medieval

Transilvania, este un pas spre Ungaria Mare sau spre o hegemonie

maghiară. În acest scop trebuie bine simulată o atitudine critică față

de Budapesta, față de Ungaria. Avem motive berechet !

Principala critică la adresa Budapestei: în Ungaria este pus în

primejdie viitorul maghiarimii. Numărul tot mai mare de țigani și

evrei din Ungaria, ponderea lor majoritară în economia și cultura

Ungariei, fac din Ungaria o țară fără viitor pentru maghiari. Ideea

centrală a propagandei noastre: Ungaria este ca și pierdută.

Transilvania trebuie să-și reia rolul jucat în istorie, îndeosebi după

Mohacs, acela de leagăn al maghiarismului, spațiu al supraviețuirii

maghiarilor în istorie! După calcule secrete făcute la Uniunea

Europeană, este foarte posibil ca maghiarii din Ungaria să dispară în

următorii 107 ani. (După părerea mea, chiar mai devreme, 98 ani!) Dar

va fi mai greu să dispară maghiarii din Transilvania! Niciodată nu vom

îngădui asta!

8. Suntem pândiți de primejdia depopulării Transilvaniei de elementul

maghiaro-fon (maghiari, secui, țigani și evrei maghiarizați), iar

principala cauză este greșeala UDMR de a impune guvernelor de după

1990 extinderea nesăbuită a învățămîntului în limba maghiară. Am mai

spus-o și o repet: trebuie susținut învățămîntul în limba maternă

numai în localitățile în care românii sunt majoritari, numai acolo

apare riscul ca limba maghiară să fie mai puțin folosită în afara

casei, a familiei. Iar acolo unde maghiarii ori secuii sau țiganii

maghiaro-foni sunt majoritari, limba maghiară nu este deloc în

primejdie. În aceste localități apare însă pericolul ca tineretul

nostru să nu învețe limba oficială ca lumea, ceea ce le va afecta mult

cariera profesională. Un medic maghiar care nu știe românește este

condamnat să-și exercite meseria numai în anumite localități, numai la

un segment al populației, ceea ce îl va dezavantaja în condițiile

concurenței profesionale libere. Personal am descoperit că pleacă din

România în Ungaria mai ales tinerii maghiari care nu vorbesc bine

românește sau chiar deloc. UDMR s-a amăgit că orice maghiar ce

vorbește prost românește va vota mereu cu UDMR. Realitatea este alta:

orice maghiarofon – inclusiv țiganul maghiarofon, care vorbește prost

românește se simte mai bine în Ungaria și este tentat să plece să

trăiască acolo. Și chiar pleacă foarte mulți, cum bine se știe! Am

ajuns astfel la situația ca învățămîntul în limba maghiară din

Transilvania să pregătească absolvenți pentru Ungaria! Nu acesta a

fost scopul nostru! Nici măcar al UDMR-ului. Repet principiul pe care

îl recomand: în localitățile în care pe stradă nu se vorbește

ungurește, inclusiv la București, tinerii maghiari trebuie să aibă la

dispoziție o școală cu cât mai multe materii predate în limba

maghiară, maternă. Iar în localitățile unde toată lumea vorbește

ungurește, copiii noștri să aibă la școală cât mai multe ore predate

în limba română. Trebuie cu orice chip să evităm ca băieții și fetele

noastre să intre în viață fără să cunoască limba oficială a țării,

chiar dacă această limbă este româna, o limbă atât de imposibilă! De

nesuferită!

Îi înțeleg pe colegii din UDMR, dar trebuie să gândească puțin mai

nuanțat și să înțeleagă și ei că fără limba română nu putem

supraviețui în Ardeal. Asta e lumea în care trăim! Situația liceului

maghiar din București este un eșec total și exemplar, pilduitor. Așa

se întâmplă când UDMR pierde din vedere detaliile. Mai întâi, se

cuvenea ca la acest liceu să fie atrași copiii familiilor de maghiari

din București. Eventual constrânși! Maghiarii din București, nu

puțini, majoritatea intelectuali de calitate, se feresc însă să-și

trimită copiii la această școală din pricina incompetenței vestite a

profesorilor de la acest liceu. Este rușinos și lamentabil nivelul

instrucției școlare din acest liceu! (Ca și din majoritatea școlilor

cu limba de predare maghiară! Ăsta este adevărul și părinții îl

cunosc, după cum se știe foarte bine…) UDMR trebuia să se îngrijească

să aducă profesori buni la acest liceu, eventual români, nu profesori

angajați pe pile și criterii politice, fără studiile adecvate! Iar

ideea UDMR-istă de a aduce la București copii din Moldova, din satele

de catolici, sub pretextul că sunt ceangăi și că urmând acest liceu se

vor salva de la deznaționalizare și vor redeveni maghiari, este un

eșec categoric. Din ce cauză? Cum spuneam, au fost din nou neglijate

detaliile. În cazul de față e vorba de faptul că acești copii de

ceangăi sunt găzduiți la București într-un internat alături de copiii

bursieri veniți din Basarabia, adică tot moldoveni. Acolo, în

intimitatea traiului la vârsta când se nasc prietenii de o viață, se

produce o injecție de românism de peste Prut care dă peste cap toată

propaganda udemeristă anti-românească făcută de la catedra liceului,

transformându-i pe puii de ceangăi în români îndârjiți, înrăiți.

Aversiunea naturală a copiilor față de școală, față de profesori, mai

ales față de profesorii incompetenți, se transformă în aversiune față

de tot ce este maghiar, unguresc.Liceul maghiar din București trebuie

desființat cât mai repede, chiar și dacă am obține pentru elevi un

internat separat, fără niciun contact cu moldovenii de peste Prut !

Acești bitanci de basarabeni sunt deosebit de periculoși ! Au

experiența rezistenței la rusificare și o exersează la București

obstrucționând maghiarizarea ceangăilor ! Altă aventură udemeristă cu

care nu am fost de acord niciodată!

9. O altă manevră neinspirată a UDMR e proiectul de lege cu privire la

Statutul Minorităților din România. Până acum norocul ne-a surîs și

parlamentarii români nu l-au citit cu atenție. Nici ziariștii. Nu l-au

citit cu atenție nici măcar reprezentanții celorlalte minorități, care

și-ar fi putut da seama că avantajele ce se vor obține prin acest

statut sunt accesibile numai maghiarilor! Dezbaterile pe marginea

acestui proiect s-ar putea să ducă însă la constatarea că prevederile

sale sunt excesive, atât de exagerate încât nu vor putea fi aplicate

chiar dacă proiectul va fi votat. În momentul în care se va constata

aceasta, s-ar putea ca românii, sătui de lipsa de măsură a UDMR, să se

decidă să aplice legislația europeană în materie de protecție a

minorităților. Am atras atenția asupra acestui pericol, dar am vorbit

la pereți ! Deja, cât am putut constata personal la Bruxelles, toate

guvernele din Europa sunt supărate sau măcar deranjate de privilegiile

oferite de statul român minoritarilor, în special maghiarilor. E cazul

în primul rând al guvernelor din țările unde mai există maghiari ca

minoritate națională. Maghiarii din aceste țări trebuie sfătuiți să nu

mai invoce modelul românesc, drepurile maghiarilor din România! S-ar

putea ca românii să se deștepte totuși și să revină asupra legilor și

practicilor de discriminare pozitivă a minoritarilor. Nu trebuie să ne

culcăm în leagănul iluziei că în România nu va mai ajunge niciodată la

putere un partid naționalist, cu vocația interesului național!

Gogorița cu Vadim, lider al naționalismului românesc, deja s-a

dezumflat! N-o mai ia nimeni în serios! Dacă dispare Vadim din viața

politică, ne așteaptă vremuri grele! Trebuie urgent readus în

Parlament!

10.Problema problemelor este tot cea demografică. Este, din fericire,

o problemă și pentru români. Trebuie profitat de faptul că guvernanții

români, compuși și conduși fiind de alogeni, nu se sinchisesc de

declinul demografic și nu sunt capabili să articuleze o politică de

redresare demografică. Avem un spațiu de manevră deosebit de generos.

În privința aceasta UDMR a făcut o treabă bună, a penetrat structuri

cheie, pe care a știut să le orienteze în așa fel încât regresul

demografic din România să-i afecteze mai ales pe etnicii români.

Au fost, de pildă, o excelentă inițiativă caravanele de educație

contraceptivă organizate de Ministerul Sănătății, care au mers din sat

în sat, dar numai prin sate românești, pentru a explica fetelor de la

țară cum pot evita să rămână gravide sau cum pot să scape de plod. În

paralel, au fost organizate alte caravane destinate mamelor tinere,

învățându-le cum să-și îngrijească copilașii pentru a reduce

mortalitatea infantilă, caravane care au mers numai prin sate

ungurești și cartiere de țigani. Îl felicit pe colegul care a avut

această idee la ministerul sănătății! Trebuie continuată această

politică, măcar câtă vreme ministerul sănătății mai este lăsat pe mâna

UDMR-ului. Este ministerul cheie pentru interesele noastre, pentru

programele anti – românești concepute la Budapesta și în diaspora.

Știu că aceste programe vor deveni tot mai îndrăznețe, mai operative,

punând cuceririle științei biologice tot mai mult în slujba

preocupărilor noastre tradiționale de a atenta la ființa neamului

românesc, la gena acestora! Nu-mi cereți amănunte. Recunosc și mă

înclin în fața adevărului: jos pălăria pentru UDMR, când merită!

Trebuie să țină mai departe cu dinții de ministerul sănătății și de

prezența sa în guvern. Să lase deoparte orice mândrie, orice onoare,

orice principiu, orice rușine, orice scrupul și să colaboreze cu orice

partid, numai să fie la guvernare. Sperăm pe sprijinul în continuare

al diasporei, ca să putem corupe și șantaja mai departe pe președinte,

pe primul ministru, miniștri, parlamentari, primari, judecători etc.

În ultima vreme au început să ridice totuși prețul! Nu avem de ales!

Trebuie continuată și dezvoltată strategia cu care a fost păcălit

Nicolae Ceaușescu: în localitățile și zonele unde noi eram majoritari

am reușit să construim, pe banii statului român, cât mai multe și mai

încăpătoare așezăminte pentru copiii abandonați, pentru copiii orfani

sau instituționalizați, școli încăpătoare, modern utilate, și cu

excedent de spațiu și personal angajat etc., etc. În felul acesta am

reușit să găzduim tot mai mulți copii din alte județe, adică copii de

români. Cum personalul angajat al acestor așezăminte era fatalmente

vorbitor numai de limba maghiară, acești copii de etnie română au fost

crescuți în limba maghiară și li s-a imprimat conștiință maghiară. Mă

feresc să dau cifre privind rezultatele din trecutul destul de

apropiat, până în 1990, ele sunt foarte îmbucurătoare. Succesul a fost

aproape total. Trebuie să fim cât mai inventivi și mai creativi în

materie de anti-românism, de maghiarizare subtilă, chiar sub nasul

autorităților românești, preocupate cu alte mize, mai ales de

căpătuiala fiecăruia. Dacă azi românii sunt ultimii din Europa în mai

toate domeniile, aceasta se datorează și ingeniozității maghiare în

materie de sabotaj anti-românesc, strategiilor și diversiunilor

împotriva neamului valah aplicate discret, în strânsă colaborare cu

alți minoritari, cu celelalte entități și instituții interesate de

eliminarea românilor ca subiect al istoriei!

Doamne, ajută-ne! (Atenție maximă la ceilalți minoritari: majoritatea

nu sunt dispuși să colaboreze cu noi. Dar îi putem amăgi și păcăli cu

drepturile omului, cu statul de drept, cu exemplul altor state etc.)

Trăim vremuri grele și decisive pentru maghiarime. Datele obiective cu

care ne confruntăm ne sunt mai nefavorabile ca oricând. Cei mai mulți

maghiari care conștientizează această situație, în loc să reacționaze

bărbătește, cad în apatia cea mai neagră, în disperare și lehamite,

droguri și sinucideri. Prea mulți sinucigași printre ai noștri!

Personal, angajându-mi toată autoritatea, deplâng și resping categoric

această atitudine. Mai ales la tineretul nostru. Se aud tot mai multe

voci printre acești tineri care îi acuză pe țigani și evrei că ar fi

un pericol pentru națiunea maghiară!

Lăsați-i pe români să umble cu asemenea lozinci! Noi, dimpotrivă, să

ne facem din evrei și țigani aliații noștri firești, cu ei am fost

tovarăși de drum în atâtea ocazii, pe vremea Ungariei Mari, a

cominternului sau în decembrie 1989, la 15 martie 1990! Nu-i avem de

dușmani irevocabili decât pe români ! Mai ales pe cei din așa zisul

Regat! Fără sprijinul lor, 1 Decembrie 1918 nu ar fi existat! Și nici

Trianonul! Evident, nu știm ce ne rezervă viitorul. Dar trebuie să

știm ce am vrea să însemne pentru noi acest viitor. Și mai ales, după

unexamen critic, lucid, realist, să știm ce putem realiza din ce dorim

să se întâmple. Iar ce putem face să nu lăsăm pe mâine și nici la voia

întâmplării, așa cum au făcut-o generațiile anterioare, care mereu au

mizat mereu pe altul, pe alții, pe un stăpân atotputernic care să aibă

grijă și de noi! Idealul nostru, de a fi sluga preferată a celui mai

puternic stăpân, ne-a adus în pragul dispariției. Aici am ajuns ca

slugi credincioase ale Papei de la Roma, ale Turcilor, ale

Habsburgilor, ale Nemților, ale Rușilor! S-au folosit de noi și ne-au

abandonat când nu au mai avut nevoie de noi! Nimeni nu ne sprijină în

proiectele noastre politice. Suntem pe plan internațional tot mai

izolați, ni se reproșează obsesiile revizioniste, perfidia politică,

lipsa de scrupule, de loialitate, ca și când marile puteri nu au ajuns

acolo unde sunt exact prin aceleași mijloace: lipsa de scrupule, de

loialitate, de onoare etc. De ce am practica noi alt soi de ticăloșii

decât cele clasice, verificate de istorie ca rețete ale succesului?!

De ce n-am reuși și noi cu această rețetă îndelung verificată?! E

timpul să urmăm exemplul românilor, chiar dacă nu dăm noi multe parale

pe ei ! Uneori ai ce să înveți și de la un prost! Am greșit în toată

istoria noastră alergând după monarhi occidentali, sub a căror

stăpânire am oferit Țara. Românii, așa primitivi cum sunt, abia la

1866 și-au adus domnitor din Apus! Cred că românii au avut mai mult de

câștigat când au mers după lozinca prin noi înșine! Nu e nicio rușine

dacă ne-o însușim și noi, mai ales că românii au abandonat-o după

1990. Mai mult ca oricând suntem azi în situația de a ne purta singuri

de grijă. Dacă vom conștientiza această condiție, se vor ivi printre

noi și bărbații care să iasă din rândul adormiților și să ia taurul de

coarne! Nu am nicio îndoială. Cu inventivitate mai ales, dar și cu

perseverență, cu voință nestrămutată, putem să ne salvăm locul nostru

sub soare! O șansă în plus, deosebit de mare, o au maghiarii din

România. Informația pe care v-o dau trebuie să aprindă în sufletul

fiecăruia dintre noi speranța, ba chiar convingerea că vom reuși: toți

guvernanții români sunt la mâna noastră, a UDMRului, îi putem șantaja

pe oricare dintre ei la orice oră, de la președintele țării până la

ultimul polițist sau procuror. Putem face ce vrea mușchii noștri din

ei. Trebuie profitat de ocazie: politicieni mai corupți ca-n România

de azi nu mai există nicăieri în Europa și n-au mai existat niciodată

în istoria multi milenară a românilor! Important este să știm ce vrem

și să vrem ce trebuie! Putem obține orice de la politicienii români.

Dar să nu cerem lucruri care în timp se pot întoarce împotriva

noastră! Cum este învățământul în limba maternă, când am cerut și am

obținut mai mult decât ne trebuia! Asta este problema: Să nu mai fim

la fel de proști ca până acum! Acesta este ultimul meu dor!