Dilemă românescă! Diferența între „Patriot” si …ofițerul acoperit!

Teodor Meleşcanu, face o afirmaţie interesantă într-un interviu pe site-ul DC News. Dacă un candidat la prezidențiale s-ar autodenunța că este ofițer sub acoperire ar săvârși o infracțiune . „Obligația lui este să nu divulge niciodată calitatea pe care o are . Această obligație rămâne și după ieșirea din cadrul serviciului, fie prin trecerea în rezervă, fie prin pensionare. Nici când nu mai ești ofițer acoperit… nu ai voie să spui că ai fost ofițer acoperit. Pe de altă parte, consider că nu este o rușine să îți servești țara. Este o cinste, dar și o onoare. Dacă accepți acest lucru și devii ofițer acoperit, trebuie să accepți și constrângerile”.

Vă spun si eu care e diferenţa între patriot şi ofiţer acoperit. Patriotul lucrează pentru ţară în orice condiţii, pe gratis, din dragoste de patrie, iubire de neam şi cu credinţă în Biserică . El nu poate fi cumpărat cu o „pungă de arginţi” şi se sacrifică pentru România, fără să aştepte recompense de la societate, ba, în schimb primeşte lovituri sub centură şi etichete de naţionalist sau legionar.În schimb, ofiţerul acoperit îşi face „meseria de patriot” pe bani, nu puţini, el primeşte îndemnizaţii, diurne, călătorii de la bugetul statului, devenind în timp un fel de mercenar.

Faţă de patriot, ofiţerul acoperit, îndulcit la bani poate fi cumpărat uşor, tot pe bani, de un alt serviciu secret, devenind „cârtiţă” al unei ţări inamice sau „prietene”. Aşa că teoria lui Teodor Meleşcanu că... ofiţerii acoperiţi îşi servesc ţara, dar doar pe bani, nu ţine şi mă lasă rece. Ei slujesc de fapt pe cine îi plăteşte. Tare curios aş fi dacă „secreţii” nu ar mai primi bani, diurne şi alte beneficii materiale ar mai fi patrioţi? Şi-ar mai iubi ţara?



De aceea, nu cred că un ofiţer acoperit plătit în diverse forme de către instituţii secrete ale statului, este patriot. El este doar un slujbaş, care poate fi corect faţă de ţara ce-l plăteşte. A fi patriot însemnă să-ţi slujeşti necondiţionat ţara, fără bani sau alte foloase materiale, din pură conştiinţă şi dragoste de neam şi de Biserică. Ofiţerul acoperit sau agentul secret sunt doar angajaţi în sujba unor instituţii ale statului şi punct. Tocmai aici constă diferenţa între a fi patriot sau ofiţer acoperit: patriotul îşi iubeşte ţara şi se sacrifică pentru ea în mod gratuit, iar ofiţerul acoperit o face doar pentru bani .