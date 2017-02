Doar 29 de doze de vaccin antihepatitic in stocurile DSP Brașov!

Bebelusii vor fi insa vaccinati conform unei alte scheme de inculare, odata cu schimbarea normelor metodologice. Vaccinul antihepatitic nu se va mai face in maternitate ci la sase saptamani la medicul de familie.

Bebelusii vor fi insa vaccinati conform unei alte scheme de inculare, odata cu schimbarea normelor metodologice. Vaccinul antihepatitic nu se va mai face in maternitate ci la sase saptamani la medicul de familie.

Vaccinul antihepatitic B pediatric, care se administreaza nou-nascutilor inca din maternitate, pentru a preveni imbolnavirea lor cu virusul hepatitei B, este pe cale de disparitie. Ministerul Sanatatii (MS) a evaluat situatia si a anuntat ca la nivel national mai sunt doar 22.300 de doze din acest vaccin, care se pot epuiza foarte curand. La Brasov, la sfirsitul anului trecut, mai erau 250 de doze in stocurile DSP si alte aproape o mie la maternitatile din judet. Directia de Sanatate Publica Brasov a facut solicitare catre Ministerul Sanatatii pentru un stoc de 2.500 de doze. Ministerul nu a trimis deocamdata nici un raspuns.

Bebelusii trebuie sa primeasca prima doza de vaccin impotriva hepatitei B in primele 24 de ore de la nastere, iar urmatoarele la doua si sase luni. In luna decembrie a fost aprobata o schema de vaccinare alternativa pentru asigurarea protecției copiilor nascuți din mame cu hepatita B”, se arata intr-un comunicat al MS. Asadar, ca sa nu-i lase pe copii „descoperiti” in fata bolii pentru prea mult timp, schema de vaccinare a fost regandita iar copiii vor fi imunizati la 6 saptamani cu vaccinul hexavalent, care cuprinde si o componenta antihepatita B, si nu la 2 luni cum era pana acum.

Copiii care nu au fost vaccinati in maternitate vor fi vaccinati la nivelul cabinetelor de medicina de familie, dupa urmatoarea schema: la 6 saptamani, la 30 de zile de la prima doza, la 30 de zile dupa a doua doza si la 11 luni.

Vifor Rotar