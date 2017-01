Doar una din trei locuințe din Brașov are asigurare obligatorie!

Asta desi legea nu mai permite detinerea unui spatiu de locuit fara ca acesta sa fie asigurat impotriva dezastrelor. Locatarii care nu detin o asigurare obligatorie risca o amenda cuprinsa intre 100 si 500 de lei.

In momentul intrarii in vigoare a legii, detinatorii de asigurari facultative nu erau obligati sa detina si una obligatorie.

Acum, asigurarea este obligatorie si pentru cei care au recurs la asigurari facultative. La Brasov s-a ajuns in situatia ca doar o locuinta din trei sa aiba asigurare obligatorie.

Potrivit lui Marian Voinescu, director Directia Fiscala Brasov, din 130.000 de locuinte care ar trebui sa se asigure, sunt asigurate 44.000. Numarul lor a crescut in urma instiintarilor facute anul trecut, cand institutia a reusit sa instiinteze 4.000 de locatari si a crescut numarul acestora de la 38.000 si 44.000.

Pretul unei asigurari este de 10 euro pe an in cazul caselor din chirpici si 20 de euro pe an in cazul celorlalte locuinte.

Asigurarile obligatorii acopera pagubele in caz de dezastre naturale, mai exact in caz de cutremur, inundatii sau alunecari de teren. Cei care nu isi fac asigurare obligatorie risca o amenda intre 100 si 500 de lei.

Vifor Rotar