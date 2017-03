Dragoş Dobrescu, antrenorul handbalistelor de la Corona : ,,Mergem la pescuit sau să câştigăm la Brăila ?”

După acţiunile reprezentativelor naţionale, Liga Națională de handbal feminin se reia miercuri şi joi, când sunt programate partidele etapei a 21-a. Corona Brașov va avea o misiune dificilă, urmând să se confrunte joi, de la ora 17.00, la Brăila, cu Dunărea, echipa de pe poziția a doua a ierarhiei. Pe lângă dificultatea meciului, antrenorul Dragoş Dobrescu se confruntă şi cu o situaţie inedită, referitoare la postul de extremă stânga. După ce Camelia Hotea a devenit indisponibilă până la sfârşitul sezonului, iată că şi înlocuitoarea ei, Nicoleta Dincă, s-a accidentat, suferând o entorsă la jocurile echipei naţionale. În această situaţie, Dragoş Dobrescu va apela la o fostă jucătoare de la junioare, Cristina Creţu.

Legat de aceast meci, antrenorul Coronei, Dragoș Dobrescu, a spus : „Am discutat cu fetele și le-am întrebat dacă mergem la pescuit sau ne ducem acolo să câștigăm. Mi-au spus că vor victoria. Sper să jucăm bine, iar fetele să demonstreze că au valorare. Întâlnim formația de pe locul secund, o echipă care dispune de un lot valoros. Sunt convins că fetele pot să obțină un rezultat pozitiv”.

„Vom avea o deplasare grea. Întâlnim o echipă care are în componență jucătoare din echipa națională, dar care a avut meciuri grele cu noi. În meciul tur le-am condus la șapte goluri și știm cum am pierdut. Vom da totul pe teren și ne dorim să ne întoarcem cu o victorie”, a declarat Oana Bondar.

La rândul ei, Cristina Crețu a spus : „Nu știu dacă voi fi folosită, dar dacă voi intra pe teren voi da totul. Vreau să ajut echipa și să nu se simtă lipsa Nicoletei Dincă. Este o presiune, întrucât nu am experiență”.

Înaintea acestui meci, Corona Brşaov ocupă locul 7 în clasament, cu 22 de puncte.

D. D.