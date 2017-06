Echipa feminină de baschet U20 a României se pregăteşte la Braşov pentru participarea la Campionatul European

Sub conducerea antrenorilor Dan Calancea şi Miruna Crasnic, echipa naţională de baschet feminin Under 20 a României se pregăteşte la Braşov, în vederea participării la Campionatul European găzduit de Israel, în perioada 8-16 iulie. Lotul convocat este următorul : Diana Moldoveanu, Ana Ferariu, Claudia Dinu, Alina Pop, Ecaterina Armanu, Ioana Ghizilă, Anda Bota, Roberta Bot, Alina Podar, Irina Enache, Claudia Stan, Raluca Matei, Mara Ticu, Nora Demeter şi Rita Bartok. De remarcat că lotul reunit la Braşov nu este complet, mai multe jucătoare, printre care şi Ana Ferariu şi Ioana Ghizilă urmând să facă joncţinuea cu colegele lor în zilele următoare. Echipa noastră se va pregăti la Braşov până în 25 iunie, timp în care va juca şi o partidă amicală cu selecţionata similară a Ucrainei (vineri, 16 iunie, ora 18,00, în sala sporturilor din Braşov). La Campionatul European din Israel, echipa noastră va juca într-o grupă dificilă, din care mai fac parte Israel, Irlanda, Belarus, Croaţia şi Marea Britanie

Din cealaltă grupă fac parte : Ucraina, Germania, Grecia, Slovacia, Cehia, Islanda

,,Din păcate la lotul U 20 sunt mereu probleme, aşa cum se întâmplă şi acum, când stagiul de pregătire găseşte unele dintre jucătoare în perioada de pregătire şi susţinere a Bacalaureatului sau a unor examene la facultate. Încercăm însă şi în aceste condiţii să facem tot posibilul ca echipa să se pregătească bine şi la europene să avem o comportare cât mai bună. Se anunţă un turneu european greu, dur, însă aşa cum am pornit în ediţia trecută, din Muntenegru, fără nicio şansă şi am realizat lucruri foarte frumoase, aşa s-ar putea întâmpla şi acum”, a declarat antrenorul braşovean al lotului naţional, Dan Calancea

D. D.