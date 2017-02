Efectul Programului PSD – peste 1.000 de înmatriculări în trei zile la Brașov!!

Asta în condiţiile în care, în medie, într-o lună se procesează aproximativ 2000 de cereri. Eliminarea, de la 1 februarie, a taxei de mediu pentru înmatricularea maşinilor cumpărate la mâna a doua din Europa, ii aduce de câteva zile pe braşoveni la coadă de la miezul nopţii, deşi programul începe de la 8.30

În primele zeci de minute se dau bonurile de ordine pentru ziua respectivă, iar sistemul de e-ticketing nu eliberează mai multe bonuri de ordine decât pot face angajaţii de la Înmatriculări şi Permise Auto. Obligatoriu, pentru a prinde bon, trebuie să te aşezi la coadă cu mult înainte de începerea programului de lucru.

Înmulţirea cererilor pentru înmatriculări dă peste cap şi celelalte ghişee. „Vii cu o problemă şi eşti servit cu alta. Nu am nicio treabă cu oamenii care înmatriculează, dar trebuie să stau la aceeaşi coadă. Am fost şi vineri şi n-am putut să dau examen pentru că n-am mai prins bonuri” spune un tânăr nevoit să-și piardă trei zile la cozile ghișeelor de pe strada Turnului nr. 5.

Toţi angajaţii instituţiei lucrează la foc continuu, cu 22 de persoane angajate in conditiile in care ar fi nevoie de dublu. Când e nevoie, să stă şi peste program, spune comisarul şef Viorel Popescu, şef serviciu înmatriculări.

În medie, la Ghişeul Înmatriculări se stă 10 minute. Cel mai puţin se stă la ghişeele pentru autorizare număr provizoriu şi preschimbare permise româneşti. Cel mai mult, 20 de minute, se stă la ghişeul pentru preschimbarea permiselor străine.

Vifor Rotar