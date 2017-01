Emanuel Gyenes – locul 16 in Raliul Dakar, Marcel Butuza pe locul 80!

Schimbari importante in clasamentul general al Raliului Dakar la clasa moto. Liderul ierarhiei este Pablo Quintanilla, din Chile, cu un timp total de 12h.54.02. Austriacul Walkner este al doilea, la 2 minute si 7 secunde in spate, podiumul fiind completat cu slovacul Svitko (+5.52).

Emanuel Gyenes a urcat pana pe locul 16, avand o intarziere de 1h.10.42 fata de ocupantul primei pozitii. Brasoveanul Marcel Butuza se afla pe locul 80 in ierarhia generala a clasei moto.

Despre cursa de joi, „Mani” Gyenes a scris pe pagina personala de Facebook ca a fost o secțiune dificila de navigat in dune, dupa care a fost simplu, dar foarte rapid și foarte lung. Din pricina altitudinii, motorul lui Gyenes a pierdut mai multa putere decat se aștepta, dar pilotul se bucura ca macar nu mai este la fel de cald ca in probele din Argentina.

Conditiile aspre au scos din cursa nume consacrate – spaniolul Carlos Sainz, pe Peugeot, invingator in 2010 si aflat printre pretendentii la victoria din acest an, a abandonat in noaptea de joi spre vineri, in Bolivia, dupa un accident in care i s-a stricat masina.

Un alt abandon neasteptat a fost al lui Nasser Al-Attiyah, din Qatar, care a pilotat un bolid Toyota Gazoo Racing. Și ampionul en-titre la moto, australianul Toby Price, s-a retras de la Raliul Dakar, dupa ce si-a fracturat, joi, piciorul stang in urma unei cazaturi, din pricina careia a ajuns la spital.

Vifor Rotar