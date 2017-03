Eroii anticomunişti au mai puţină căutare la Braşov decât în Europa

Este regretul amar al preşedintelui Asociaţiei foştilor deţinuţi politic, Octavian Bjoza, care denunţă dezinteresul învăţământului braşovean pentru paginile de istorie scrise în temniţele comuniste. Eroii au fost comemoraţi ieri printr-un ceremonial în ploaie la Monumentul Luptătorilor Anticomunişti din faţa Teatrului Sică Alexandrescu

Este regretul amar al preşedintelui Asociaţiei foştilor deţinuţi politic, Octavian Bjoza, care denunţă dezinteresul învăţământului braşovean pentru paginile de istorie scrise în temniţele comuniste. Eroii au fost comemoraţi ieri printr-un ceremonial în ploaie la Monumentul Luptătorilor Anticomunişti din faţa Teatrului Sică Alexandrescu.

Evenimentul a început cu intonarea Imnului de Stat, după care preoţii au oficiat o slujbă de pomenire. La comemorare au participat şi elevi, care ştiu mai mult generalităţi despre cei care au suferit cumplit în temniţe şi lagăre de muncă pentru că s-au împotrivit regimului comunist.

„Comunismul a venit în forţă după cel de-al doilea război mondial şi ei au încercat să nu îl lase să se instaleze în ţară, dar comunismul a fost prea puternic şi ei nu au putut face faţă” este varianta unui licean braşovean.

Cei care au avut forţa de a se împotrivi regimului criminal instaurat de comunişti sunt tot mai puţini de la an an. Deşi cei rămaşi în viaţă sunt adevărate tezaure de istorie anticomunistă, mărturiile foştilor deţinuţi nu sunt valorificate.

„În Braşov, am mai puţină căutare decât în toată România sau Europa. Nu prea mai interesează profesorii de istorie despre ce s-a întâmplat în cei 45 de ani de comunism” a spus cu amărăciune Octav Bjoza, preşedinte Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic şi Deportaţi din România. Ceremonialul s-a încheiat cu depunerea coroanelor.

Eroii anticomunişti sunt comemoraţi în fiecare an în 9 martie, ziua celor 40 de mucenici.

Anul acesta a fost însă pentru prima dată când pomenirea s-a făcut la Monumentul „Aripi”, inaugurat în 2016, din Piața Presei Libere din Capitală, iar brașoveanul Octav Bjoza, a ținut să fie prezent la ceremonie. Este motivul pentru care comemorarea de la Brașov a avut loc în 10 martie.

Vifor Rotar