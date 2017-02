Este sau Nu Klaus Werner Iohannis „penal”, după decizia Curții de Apel Pitești?

Klaus Iohannis a pierdut absolut definitiv si irevocabil procesul cu privire la una din casele sale din Sibiu, fiind epuizata si calea extraordinara a contestatiei in anulare (decizia atacata era, deja, irevocabila). Procesul…de 17 ani al presedintelui Johannis a fost, insa, unul civil.

Aparatorii d-lui Iohannis spun: d-le, pentru ca procesul a fost civil, dl. Iohannis nu poate fi numit „penal” , prin urmare, Doamne feri (ca in Ardeal), sa se spuna ceva de genul asta, e lezmajestate!

Pai, atunci, nici vorba sa vorbim despre „penalul” Klaus Iohannis, la rand cu Dragnea sau Tariceanu si „gasca de penali” din guvern si parlament! Klaus Iohannis este… „curat”, in acea parte de Romania „curata”. Poate, desigur, sa prezinte onorul de Ziua Nationala, Armatei Romane!

Lucrurile nu stau, insa, deloc asa. Mai intai, pentru ca termenul de „penal” este unul generic , folosit chiar de dl. Iohannis in aceste mod, conotativ si peiorativ. Iata, de pilda, l-a folosit impotriva lui Tariceanu care, e adevarat, e cercetat pentru savarsirea unor infractiuni, chiar in cercetare judecatoreasca, dar nu este condamnat. Tariceanu se bucura de prezumtia de nevinovatie, prevazuta de Codul de procedura penala.

Sa revin la subiectul strict juridic, cu o opinie in drept . Problema esentiala este aceea ca instantele civile au constatat nulitatea contractului luand act ca la dosar au fost depuse inscrisuri falsificate, actiunile de falsificare fiind infractiuni prevazute de Codul penal. Inteleg ca exista, pe undeva, chiar si un dosar penal in curs. Prin urmare, la baza incheierii contractului anulat azi de instanta civila este savarsirea de infractiuni, care fac obiectul unei cauze penale. Intrebarea care se pune, fata de o eventuala actiune penala, este daca faptele s-au prescris sau nu.

Juridic, daca raspunderea penala s-a prescris prin trecerea timpului, actiunea penala nu mai poate fi exercitata de procuror. Dl. Klaus Iohannis se confrunta cu urmatoarele probleme:

1) daca actiunea penala nu era prescrisa la momentul la care a devenit Presedintele Romaniei in 2014, din cauza imunitatii Presedintelui, prescriptia a fost intrerupta „de jure”, astfel incat cauza nu este prescrisa ;

2) daca la momentul in care a devenit Presedinte raspunderea penala era prescrisa deja, a aparut o noua problema, pe care procurorii vor trebui sa o solutioneze si anume: prin atacarea deciziei irevocabile a Curtii de Apel Brasov cu contestatie in anulare, se poate considera ca dl. Klaus Iohannis s-a repus singur in termenul de prescriptie, cel putin sub aspectul savarsirii infractiunii de „uz de fals”, ca un act infractional nou.

Sa explic aceasta situatie: cunoscand ca este vorba despre acte false, Klaus Iohannis le-a folosit, din nou, intr-o cale de atac extraordinara, in fata autoritatilor statului , in scopul inducerii in eroare a acestora. Faptul ca dl. Klaus Iohannis a luat decizia de a ataca cu contestatie in anulare in 2015, poate fi fatal, din punct de vedere strict penal, inlaturand beneficiul legal al prescriptiei : decizia de a ataca, este susceptibila ea insasi de a reprezenta o noua infractiune, de sine statatoare.

Este, atunci, „penal” Klaus Iohannis?

In orice stat european o asemenea hotarare a unei instante judecatoresti ar fi condus la demisie.

Avocat Aurelian Pavelescu