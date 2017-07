Fotbal : Colțea 1920 Brașov, se pregătește să joace în liga a patra!

Echipa de seniori a clubului Colțea 1920 Brașov s-a reunit miercuri seara la Stadionul Carpați. Sub îndrumarea antrenorului Petre Lucian, băieții de la Colțea au făcut un antrenament ușor de reacomodare la efort. În stagiunea următoare, echipa se va baza în mare parte pe juniorii clubului, lângă care vor fi aduși câțiva jucători cu experiență. Cei de la Colțea 1920 Brașov vor depune la Asociația Județeană de Fotbal o hârtie prin care cer ca în sezonul 2017-2018, echipa brașoveană să activeze la nivelul ligii a patra.

„Am început pregătirile. Noul antrenor al echipei este Petre Lucian. După doi ani în care am activat la nivelul ligii a cincea și în care am căpătat experiență competițională, ne dorim ca în această vară echipa de seniori să facă un pas în față în fotbalul românesc și să jucăm în liga a patra. Vom depune și noi un dosar la Asociația Județeană de Fotbal prin care vom motiva dorința noastră de a evolua într-o ligă superioară. Avem un bazin mare de jucători, avem foarte mulți juniori de valoare, avem o bază extraordinară, un teren foarte bun și vrem să jucăm un fotbal frumos. Vrem să le dăm șansa juniorilor din clubul nostru de a evolua într-un campionat mai puternic, unde să aibă parte de jocuri bune”, a declarat Ciprian Jurubescu, președintele celor de la Colțea 1920 Brașov.

„După episodul Săcele, care s-a încheiat cu bine pentru mine pentru că am avut rezultate foarte bune și un joc extraordinar în retur, clubul Colțea 1920 Brașov a fost primul care mi-a întins o mână. Este un club de tradiție, foarte foarte bine organizat la nivel de copii și juniori. Am avut primele discuții cu președintele celor de la Colțea, cu Ciprian Jurubescu, și azi m-am prezentat la reunire echipei”, a spus Petre Lucian. În perioada următoare, clubul Colțea 1920 va anunța și programul meciurilor amicale.

