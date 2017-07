Fotbal : Olimpic Cetate Râşnov, o echipă în stare să se bată la promovare în ,,B”

Olimpic Cetate Râşnov, echipă de liga a treia, a început seria meciurilor amicale din intersezon, cu o dispută pe stadionul din Săcele, în compania echipei ASU Poli Timişoara, din liga secundă, aflată la final de cantonament la Săcele. Partida a fost destul de echilibrată, iar Olimpic Cetate Râşnov a confirmat valoarea lotului de care dispune, din care s-au detaşat Bogyor, Sorin Marin şi Boţia. Timişorenii au deschis scorul în min. 72, dar Olimpic Cetate Râşnov a egalat după zece minute, prin Bogyor, după o lovitură de colţ executată de S. Marin. Trebuie remarcat şi faptul că portarul Levente Mihok, care please de la Râşnov, cu intenţia de a se transfera la Precizia Săcele, a decis, după negocieri intense, să revină sub comanda lui Daniel Bona.

,,A fost un test util pentru noi, prima verificare a noastră după 7-8 antrenamente. Eu spun că am dat o replică bună şi am încredere că avem un lot care poate să pună probleme oricărei echipe. Pe lângă gol, am avut 2-3 ocazii imense, astfel încât consider că este un rezultat meritat, conform aspectului jocului. Important este că noi am folosit toţi jucătorii, inclusiv toţi juniorii”, a spus Daniel Bona, antrenorul echipei Olimpic Cetate Râşnov.

Următorul meci amical al echipei din Râşnov va fi pe acelaşi stadion, miercuri, 26 iulie, de la ora 18,00, adversară fiindu-i Precizia Săcele, din liga a patra, echipă pregătită de Mihai Stere.

Dorin Duşa