Fotbaliştii de la Kids Tampa 2007 Braşov, aflaţi la turneul din Austria, l-au găsit pe fostul mare fotbalist olandez Patrick Kluivert !

După două zile pline de meciuri, 12 la număr, echipa de copii născuţi în 2007, a ACS Kids Tâmpa, s-a întors din Austria cu o experienţă extrem de utilă şi placută, capatată în cadrul celui mai puternic turneu Under 10 din lume şi în compania unor adversari de top mondial, la această categorie.

În grupă, ,,alb-albaştrii” au acumulat 11 puncte din şapte meciuri, după ce au învins pe Breitenfurt (3-0), Guntamatic Ried (4-1) şi Swarovski Watters (4-0), au remizat cu Austria Viena (2-2) şi SV Pressbaum (0-0) şi au pierdut în faţa formaţiilor AS Roma (0-2) şi Triglav Kranj (1-2).

În continuare, ,,ursuleţii” au disputat meciuri de clasament pentru locurile 33-64, într-o grupă cu Bohemians Praga (2-2), FC Copenhaga (2-2) şi Paris Saint-Germain (0-1).

În fine, în ultimele două jocuri, Kids Tampa a întâlnit Footballschool Vatan (Azerbaidjan), partidă pierdută la loviturile de departajare, după ce, în timpul regulamentar, scorul a fost 1-1 şi FAC Viena, formaţie pe care a învins-o cu 3-0, terminând astfel competiţia pe locul 51, din 128 de echipe participante.

,,Suntem foarte multumiţi de felul în care s-au comportat băieţii. Chiar dacă după grupe am jucat pentru locurile 33-64, am avut companie selectă şi pe această parte a tabloului. De altfel, faptul că turneul este foarte puternic, o arată şi calificarea unor formaţii puternice, precum PSV Eindhoven, chiar pentru locurile 65-96. Am avut cu toţii o experienţă reuşită, nu poate fi altfel când joci de la egal la egal cu granzii Europei şi doar aşa copiii noştri pot creşte din toate punctele de vedere„, a declarat antrenorul Ciprian Anghel la întoarcerea în ţară”.

Competiţia din Austria a fost câştigată de Chelsea Londra, care a trecut în finală de Benfica Lisabona, iar între formaţiile foarte cunoscute care s-au aflat la Viena în aceste zile, se mai numară Juventus Torino, FC Liverpool, Schalke 04, Atletico Madrid, Ferencvaros Budapesta şi multe altele.

De remarcat : Kids Tampa 2007, poză alături de fostul mare fotbalist olandez, Patrick Kluivert, prezent la turneul austriac!

Dorin Duşa