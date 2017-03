Futsal : Celta Braşov a învins, în deplasare, Ceahlaul Piatra Neamț şi se îndreaptă spre prima ligă!

Etapa a 14-a din liga secundă de futsal a programat derby-ul rundei, între ocupanta locului 3, Ceahlaul Piatra Neamț, și liderul diviziei, Celta Braşov. Gazdele au început jocul în forță și au reușit sa deschidă scorul la primul șut la poartă și chiar au avut 2-0 pe tabelă, după un penalty comis de portarul braşovenilor, Georgescu Vladimir. Echipa de futsal a Brașovului a reușit să reintre în meci pe final de primă repriză, prin golul reușit de Isac : 2-1 pentru nemțeni.

După pauză, de la cabine a ieșit o echipă braşoveană decisă să întoarcă rezultatul de pe tabelă, lucru care s-a și întâmplat. Celta a marcat de nu mai puţin de 4 ori, prin Isac (2goluri) , Dîrstaru și Burciu și a reușit a 11-a victorie, din 13 partide jucate.

,,Au mai rămas 4 finale pentru noi, azi am câștigat un meci important. Rezultatul a fost strâns dar noi am și ratat multe ocazii. Acum urmează două jocuri dificile dar am încredere în băieți ca vom câștiga tot până la final”, a spus Radu Burciu, antrenor-jucător la Celta Braşov

Începând de luni, echipa de juniori U19-futsal a clubului va disputa Cupa Romaniei la Târgu Secuiesc. În liga secundă, Celta va juca în deplasare, la Luceafărul Buzău.

Dorin Duşa