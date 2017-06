Gyorgy SOROS isi joacă uriașă avere ca pe ultimul cartuș!!

Un cunoscut si veros afacerist financiar Jim Rogers, cel care a fondat în anii ’70 Quantum Fund, împreună cu alt speculant financiar de proportii, George Soros, anticipează că un crah bursier va preceda o criză economică majoră, cea mai mare din ultimii zeci de ani .

Cand ? Chiar la sfârşitul acestui an sau la începutul anului viitor , perioada care va debuta cu o criză financiară majoră. Cum se vede, daca nu a putut impiedeca alegerea lui Donald Trump, asa cum a amenintat, Soros se tine de cuvant: cei care l-au votat vor plati cu varf si indesat! La 89 de ani isi joaca pe o carte toata uriasa sa avere: declansarea unei devastatoare crize economice!

„Datoriile sunt mai mari decât acum 10 ani şi de aceea şi şocul va fi mai mare, iar băncile centrale nu vor mai putea face nimic, remarcă acesta prapastios ,avertizând că vor fi ţări în faliment şi vor dispărea instituţii foarte vechi, precum muzee, spitale, universităţi şi bănci.

„Să ne pregătim pentru ce este mai rău!”, este avertismentul unuia dintre cei mai experimentaţi investitori din pieţele financiare mondiale, scrie Profit.ro.„ Câteva acţiuni din America intră în bubble. Balonul speculativ va veni şi va intra în colaps. Ar trebui să fim îngrijoraţi ”, a declarat Rogers pentru emisiunea Bottom Line a publicaţiei online Business Insider. Va fi însă „un noroc” pentru jurnalişti, pentru că vor avea o criză de relatat, a adăugat el, conform Profit.ro.

Întrebat de realizator când va începe şocul financiar, Jim Rogers a răspuns că la sfârşitul acestui an sau la începutul anului viitor. Nu ştie care va fi factorul declanşator. Cel mai probabil, ar fi un faliment care să antreneze panica investitorilor că va urma o spirală a imposibilităţii de plată a datoriilor. Poate fi, de exemplu, falimentul unui fond de pensii. La început va fi negat faptul că va avea implicaţii, dar se va repeta povestea din anii 2007-2008, a avertizat Jim Rogers, si el un ambitios în vârstă de 75 de ani.

Cât de mare va fi crahul? , a fost întreba legendarul investitor.

„Va fi cel mai rău din viaţa ta!”, îi răspunde realizatorului Henry Blodget.

„Va fi cel mai mare şi din viaţa mea şi sunt mai în vârstă ca tine”, adaugă el. Globalizarea este o epavă. Va fi mai rău decât în 2007, pentru că bursa va cădea și mai de sus, pentru că bursa va cădea și mai de sus Momentul este aproape. Nu știe care va fi factorul declanșator.

În anul 2007 Islanda a dat faliment, dar investitorii au spus că este o țară mică. Au urmat însă Irlanda, Bear Sterns, Lehman Brothers, spune Rogers. Datorii sunt mult prea mari ca să nu vină o criză.

„Datoria de atunci este nimic față de ce este acum”, spune Rogers, China avea excedent, bani pentru zile grele, dar acum până și a 2-a putere economică a lumii are datorii mari. Nu va fi salvare; vor cere ajutor, inclusiv la băncile centrale.

Cum se va manifesta criza?

„Veți vedea guverne falite, veți vedea țări falite”, răspunde publicitar si iresponsabil Jim Rogers.

Iata si ultimul cartus: Amintește că, la criza precedentă, s-a prăbușit banca americană de investiții Lehman Brothers care avea 150 de ani. Se va întâmpla la fel și vor dispărea instituții foarte vechi: muzee, spitale, universități, instituții financiare, a conchis investitorul tocmai cu intentia e a creea bulgarele de zapada, care sa spulbere interesele lui Donald Trump!.