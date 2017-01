Handbal : Dumitru Berbece a fost ,,uns”antrenor principal la Corona

După demiterea antrenoarei Mariana Târcă, de la conducerea echipei feminine de handbal Corona Braşov, antrenorul Dumitru Berbece, fostul secund, a fost promovat în funcţia de ,,principal” şi va conduce echipa de handbal până la finalul sezonului. Schimbarea a fost anunţată de preşedintele clubului braşovean, Liviu Dragomir, în cadrul unei conferinţe de presă : ,,Ne aflăm în faţa unui moment pe care nu ni l-am dorit dar peste care trebuie să trecem. Cu această ocazie anunţ că noul antrenor al echipei de handbal până la finalul turului este Dumitru Berbece. Numirea a venit firesc, pentru că este un antrenor cu mare experienţă, care a fost alături de Corona în toată această perioadă, cunoaşte foarte bine echipa şi jocul şi am încredere că va reuşi să facă treabă. Sperăm ca această schimbare să fie de bun augur şi pentru echipă, pentru că, aşa cum s-a văzut, jocul nu funcţiona deloc. Este adevărat, în sport nu poţi câştiga întotdeauna, dar mai contează şi cum pierzi. Această schimbare vine înaintea unui meci împotriva unei echipe extrem de puternice, dar mergem încrezători şi optimişti că putem face un joc bun”.

La rândul său, noul antrenor principal al Coronei a spus : ,,Suntem în faţa unei situaţii care nu pică bine nimănui, dar viaţa merge înainte şi noi trebuie să mergem tot aşa. Trebuie să facem totul pentru a ne putea bucura la final, pentru că încă ne luptăm pentru a obţine un loc de cupe europene. Nu avem cum să nu ne dorim acest lucru şi trebuie să facem tot ce ţine de noi ca să şi reuşim. Pentru noi de acum înainte, orice meci este o finală, nu mai suntem favoriţi şiu trebuie să fim modeşti şi să luptăm pentru fiecare punct şi acasă, dar mai ales în deplasare. Am încredere mare în fete, am încredere în mine şi voi face totul pentru a fi bine. Acum este uşor să ne dai în cap, dar fiecare face cum simte. Noi trebuie să fim uniţi şi să ne vedem de treabă. Mie nu îmi este frică, am mai spus şi o spun, sunt cu inima împăcată şi voi rămâne acelaşi om, cu acelaşi caracter şi aceeaşi bunătate. Sper din toată inima ca lucrurile să meargă bine, pentru că până acum am avut o echipă nesigură şi lipsită de încredere în ea. Sper să trecem peste acest blocaj şi mai sper să revină cât mai repede jucătoarele accidentate pentru că este nevoie de ele”

În acest moment echipa braşovană nu se poate baza pe Carmen Cartaş, Camelia Hotea şi Mihaela Brescan, toate accidentate.

După 12 etape disputate, Corona Braşov se află pe locul V în Liga Naţională de handbal feminin, iar proximul meci al echipei braşovene în campionat va fi cel de marţi, la Bucureşti, cu CSM

Dorin Duşa