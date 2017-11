Handbalistele de la Corona vor disputa multe partide amicale în decembrie

Profitând de pauza competițională (până în ianuarie viitor!), la nivelul Ligii Naționale, antrenorul principal al echipei de handbal Corona Braşov a făcut o scurtă analiză a ceea ce s-a întâmplat în prima parte a campionatului. Chiar dacă echipa pe care o antrenează nu a avut un start prea bun, tehnicianul are încredere că fetele vor ajunge să evolueze la reluarea campionatului, la adevărata lor valoare : ,,Începutul a fost mai uşor pentru noi, pentru că am avut nişte meciuri mai accesibile, a fost primul joc acasă, cu Râmnicu Vâlcea, pe care am reuşit să îl câştigăm la un singur gol, deşi cred că valoarea şi nivelul lotului puteau face diferenţa să fie mai mare. Au urmat nişte jocuri cu o nou promovată şi câteva echipe din zona de jos, pe care la fel le-am câştigat, dar consider că cel mai bun joc al nostru a fost cel de la Zalău, unde am reuşit să ne impunem în faţa unei echipe care va pierde foarte greu acasă, o echipă care a terminat pe podium sezonul trecut. Din păcate, a urmat o serie neagră care ne-a marcat pe toţi. La meciul cu CSM poate am fost prea încrezători că putem face un joc bun, e drept că am prins şi CSM într-o formă foarte bună. Apoi, după acel meci, a urmat o pauză care ne-a scos din ritm şi peste toate astea au mai apărut şi câteva accidentări care au făcut să nu folosim cel mai bun lot la meciul cu Galaţiul, iar de la acea înfrângere fetele au pierdut mult la încredere şi a urmat o serie de jocuri terminate în genunchi. A mai fost o victorie cu Slobozia, dar am pierdut la Roman şi acasă cu Cisnădie, jocuri pe care le-am fi putut câştiga lejer, dacă am fi jucat măcar la 60 la sută din potenţialul pe care echipa asta îl are. Dintre echipele care ne-au bătut, niciuna nu e mai bună decât Zalăul, deci dacă jucam măcar la 50 la sută cu determinarea de atunci, câştigam fără probleme. A fost un semnal de alarmă ce s-a întâmplat, toată lumea a suferit, dar am încercat să reglăm mecanismele din mers şi sper că suntem pe drumul cel bun”.

Mulţumit de rezultat, nu şi de joc, în totalitate

Chiar dacă echipa a încheiat anul 2017 cu o victorie clară la Rapid, Costică Buceschi nu e în totalitate mulţumit de respectivul joc : „Am câştigat cu Rapid, iar asta ne-a mai dat puţină linişte, dar nu pot să spun că jocul a fost foarte bun, s-a văzut că în primele minute am avut chiar de suferit şi trebuie să eliminăm aceste momente dintr-un joc. Motive pot fi destule, dar nu trebuie să revenim la ele, ci trebuie să găsim soluţii pentru ca jocul Coronei să fie cel pe care fetele îl pot arăta. Avem jucătoare valoroase şi am încredere că vor demonstra acest lucru şi în teren”.

Nimic surprinzător, legat de rezultatele din prima parte a campionatului

Antrenorul Coronei a mai adăugat că pentru el nu a reprezentat o surpriză, rezultatele din primele etape ale sezonului : „Sunt surprize în acest start de sezon doar pentru cei care nu au urmărit foarte atent ce s-a întâmplat în această vară. Cu toate acestea, din păcate şi eu, şi alţi antrenori spunem acelasi lucru, şi anume că nivelul este destul de slab, pentru că au plecat foarte multe jucătoare tinere să joace afară şi din păcate nu am reuşit să completăm aceste goluri cu jucătoare autohtone. S-au făcut, e drept, foarte multe importuri de jucătoare, dar unele au dat randament, alte nu, iar nivelul e destul de jos”.

Se bucură pentru SCM Craiova şi HC Zalău

Costică Buceschi a spus că se bucură că două echipe româneşti sunt calificate în grupele EHF, subliniind că SCM Craiova este singura echipă care şi-a păstrat nucleul de bază şi a mai şi întărit lotul, astfel că nu a avut parte de multe surprize neplăcute : „Mă bucur pentru cele două echipe româneşti calificate în grupele EHF, Zalău şi Craiova. Pentru Zalău cu atât mai mult cu cât este o echipă formată doar din românce, multe foarte tinere, care într-un viitor apropiat ar putea soluţii şi la naţională. Echipa din Craiova, cred că e singura echipă aflată cumva în vârf. E singura echipă care şi-a păstrat nucleul de bază, banca tehnică, şi au făcut doar 3-4 schimbări. În afară de Zalău, toate echipele care se bat la primele locuri au făcut multe schimbări, iar asta s-a văzut în jocurile acestor echipe în acest început de sezon. E clar că va fi un an competiţional dificil pentru toată lumea, toţi se vor strădui să câştige, echipele mai mici au demonstrat că pot pune probleme echipelor cu pretenţii şi cred că acest lucru e bine să continue şi în partea a doua a campionatului, pentru că astfel multe meciuri devin cu miză şi nu se mai ştie dinainte cine câştigă. De asemenea, mi-aş dori ca un număpr cât mai mare de jucătoare tinere să evolueze în liga naţională, acesta fiind un lucru bun pentru handbalul românesc”.

Pregătire fizică şi multe amicale în decembrie…

Tehnicianul Coronei a inclus în programul echipei în această pauză competiţională şi pregătire fizică, dar şi meciuri amicale : „Fetele care nu sunt la lot au o pauză de o săptămână iar apoi, pe 27 noiembrie începem pregătirea fizică în Poiana Braşov, combinat cu antrenamentele în sală, pentru că trebuie să rămânem şi la minge, deoarece vom avea şi meciuri amicale în această pauză. Luna decembrie ne aduce și multe partide amicale. Astfel, în 14-15 vom juca cu Romanul şi poate vom mai aduce o echipă să facem un turneu în trei. Apoi, în 21-22, avem trei jocuri amicale în Ungaria, cu echipe din prima ligă, şi, eventual, între Crăciun şi Revelion, vrem să mai jucăm alte jocuri amicale”.

Dorin Dușa