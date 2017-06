În Poligonul Cincu – cel mai amplu exerciţiu militar NATO din acest an

Peste 4.000 de militari din nouă ţări participă în România, cu 500 de mijloace tehnice, la cel mai mare exerciţiu NATO din acest an.Denumit Noble Jump 2017, exerciţiul se desfăşoară până la mijlocul acestei luni, în Poligonul de la Cincu.

Primii care au sosit în baza de antrenament sunt brianicii, iar aseară au ajuns pe aeroportul din Sibiu 50 de militari din Norvegia.

Exerciţiul multinaţional Nobleb Jump 2017 este foarte important pentru NATO – a declarat şeful de Stat Major al exerciului, colonelul britanic Simon Lawrence.

„Noble Jump demonstrează capacitatea Alianţei de a disloca în cel mai scurt timp, oriunde în Europa, elementele forţei întrunite NATO cu grad ridicat de operativitate. La exerciţiul din poligonul de la Cincu vor participa 2.000 de militari romani şi 2.000de militari din alte opt ţări membre NATO. Vrem să demonstrăm că suntem capabili să dislocăm rapid forţe de luptă într-un anumit punct pentru securitatea ţărilor aliate”.

La rândul său, maiorul Iulian Sărăţeanu, ofiţer de Stat Major în Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est al NATO la Bucureşti, a punctat importanţa acestui exerciţiu.

„Noble Jump este exerciiul cel mai mare NATO pe anul 2017, reprezintă un semnal de încredere şi apreciere al capabilităţilor Comandamentului Multinaţional de Divizie, dar şi al naţiunii cadru, România, ca liant de bază în NATO”.

