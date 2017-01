INS: Populația României, spor negativ de 5.737 de persoane în noiembrie 2016

România a înregistrat în luna noiembrie 2016 un spor negativ în privința mișcării naturale a populației de 5.737 de persoane, comparativ cu aceeași perioadă din 2015, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), date marți publicității.

Conform statisticii, la nivelul penultimei luni din anul anterior, numărul născuților-vii a fost mai mare cu 2.228 față de noiembrie 2015, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 16 mai mare. Astfel, sporul natural a fost negativ atât în luna noiembrie 2016 (5.737 persoane), cât și în luna noiembrie 2015 (7.949 persoane).

De asemenea, în perioada analizată, numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 11 mai mic în luna noiembrie 2016, decât cel înregistrat în luna noiembrie 2015.

În ceea ce privește căsătoriile înregistrate, numărul acestora a fost, în noiembrie 2016, cu 723 mai mare decât în aceeași lună din anul precedent, în timp ce prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunțat cu 429 divorțuri mai puține în luna noiembrie 2016 vs noiembrie 2015.

Datele INS relevă, totodată, că în noiembrie anul trecut, față de octombrie 2016, s-a înregistrat nașterea a 15.832 copii, cu 1.380 mai puțini, iar numărul persoanelor decedate a fost de 21.569, cu 294 mai puține.

În noiembrie 2016, față de octombrie 2016, sporul natural a fost negativ, decedații având un excedent față de născuții-vii cu 5.737 de persoane.

Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna noiembrie 2016 a fost de 100, la fel cu cel înregistrat în luna octombrie 2016.

Tot la nivelul lunii noiembrie din anul anterior, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 6.476 de căsătorii, cu 6.937 mai puține decât în luna octombrie 2016. În plus, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2.412, cu 108 mai puține decât în luna octombrie 2016.