Koveși pe făraș: Căderea Reginei, sau moartea viespei?

Un fapt care pare fără importanță practică inseamnă, in realitate, căderea unuia dintre cei mai importanți oameni din Romania — Laura Codruța Kovesi. Anunțul venit de la Comisia parlamentare de anchetă a alegerilor prezidențiale din 2009 care prin vocea președintelui forului, senatorul Mihai Fifor, care declara: șefa DNA Codruța Laura Kovesi, a fost convocată pentru ziua de miercuri 14 iunie, poate fi considerat momentul in care s-a realizat începutul sfârșitului carierei unuia din stâlpii Regimului Băsesc.



Laura Kovesi ar accepta să vină la audieri, ar putea veni cu demisia pregătită — gata scrisă, pentru că verbal aceasta a fost depusă cănd declara ca asa va face cand va fi implicată intr-un act politic.

Intrebările deputaților coaliției de guvernămant — dar și din PMP — ar pune-o pe Kovesi in fața realității inexplicabile: prezența ei alături de șefii SRI, dar și de alte figure din conducerea instituțiilor statului, intr-un context in care — nu mai e nevoie să detaliez — nu avea ce căuta. Este foarte posibil ca să fie reiterate și legăturile dintre Laura Kovesi și șeful de facto al SRI — mă gandesc aici in mod special la intrebările celor din PMP. Această Comisie, care a inceput sub auspiciile unui joc politic și a unor „dezvăluiri" jurnalistice, a creat un efect care cu greu mai poate fi oprit. Lucian Bolcaș, fost vicepreședinte al Camerei Deputaților, compara cazul comisiei cu povestea ucenicului vrăjitor — cel care dezlănțuie niște forțe de care nu era conștient și pe care nu le mai poate stăpani.





Laura Codruța Kovesi pusă pe făraș de cei care au susținut-o?



fapt valabil in instanțele de judecată, nu și in Comisia parlamentară de anchetă . Dar asta ar duce la oprobiu public — și la o reclamație din partea Comisiei. La fel s-ar intampla dacă Laura Kovesi nu ar onora, pur și simplu, solicitarea de audiere in Comisie (care are mandat prelungit până în la toamnă), nedand curs in nici un fel. Asta ar duce, legic de data asta, la o reclamație către Procurorul General al Romaniei — ceea ce il pune pe Augustin Lazăr intr-o situație, care la șah este cunoscută ca PAT; el ar trebui fie răspundă fie printr-o anchetă internă, fie să trimită cazul la CSM — adică acolo de unde ar putea veni avizul pentru demiterea Laurei Kovesi. Atăt sfidarea Comisiei, prin neprezentare sau refuz, cat și scoaterea la iveală a unor chestiuni de incompatibiliate in urma prezenței Laurei Kovesi la audieri, l-ar obliga pe ministrul Justiției să ceară demiterea ei, solicitand evident și avizul CSM . La intrebarea daca a dost in în sufrageria lui Gabi Oprea tot va trebui sa răspunda. Va trimite Laura Kovesi o scrisoare in care va afirma că nu a fost acolo? In aceasta situatie ar comite sperjur, ceea ce ar duce tot la demitere. In opinia maestrului Bolcaș, Laura Kovesi va trimite o scrisoare in care va afirma că vizita a avut un caracter strict privat. Sigur, strategia ar merge precum invocarea dreptului de a nu răspunde pentru că răspunsul i-ar putea cauza prejudicii,. Dar asta ar duce la oprobiu public — și la o reclamație din partea Comisiei. La fel s-ar intampla dacă Laura Kovesi nu ar onora, pur și simplu, solicitarea de audiere in Comisie (care are mandat prelungit până în la toamnă), nedand curs in nici un fel. Asta ar duce, legic de data asta, la o— ceea ce il pune pe Augustin Lazăr intr-o situație, care la șah este cunoscută ca PAT; el ar trebui fie răspundă fie printr-o anchetă internă, fie să trimită cazul la CSM — adică acolo de unde ar putea veni. Atăt sfidarea Comisiei, prin neprezentare sau refuz, cat și scoaterea la iveală a unor chestiuni de incompatibiliate in urma prezenței Laurei Kovesi la audieri,

Ministrul Tudorel Toader a scapat de dilema „capul ei — sau capul lui”

Evenimentele din ultima saptămână, cand in media a fost ”scapata” o inregistrare prin care este confirmată adevarata fata a sefei DNA, a usurat situatia ministrului Toader, demoland practic statuia lui Kovesi. Sesizarea Inspectiei, de catre ministru, era doar o farmalitate care s-a si finalizat.

Scandalul supunerii la detectorul de minciuni a procurorilor directiei sau solicitarea unor sefi din DNA de a parasi institutia coroborată cu demiterea altora va obliga ”decidentii” de pa la Cotroceni sau ambasade să ordone suspendarea/demiterea Laurei Kovesi.

Conluzionand, s-a ajuns in fața unei poziții cu o singură ieșire — căderea „reginei”. Cine urmează?