La Râşnov se vor desfăşura două etape din Cupa Mondială, la sărituri cu schiurile- feminin

După ce anul trecut cele două etape de Cupă Mondială la sărituri cu schiurile, feminin, programate iniţial la Râşnov nu s-au disputat, din cauza lipsei zăpezii, anul acesta ele vor avea loc, în perioada 27-29 ianuarie! Este vestea bună, adusă cu prilejul unei conferinţe de presă, la care au participat ministrului Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, viceprimarul, cu atribuţii de primar la Râşnov, Liviu Butnariu şi secretarul general al Federaţiei Române de Schi Biatlon, Puiu Gaspar. La întreceri vor participa cele mai bune săritoare cu schiurile din lume, în frunte cu lidera competiţiei, japoneza Sara Takanashi. Vor fi prezente sportive din 14 ţări : Austria, China, Franţa, Japonia, SUA, Norvegia, Rusia, Elveţia, Canada, Finlanda, Germania, Slovenia, Italia şi România. Ţara noastră va fi reprezentată de Dana Haralambie, de care se leagă cele mai multe speranţe ale României (aflată pe locul 33 în clasamentul general al Cupei Mondiale, cu 42 p) şi de tânăra Diana Trâmbiţaş. Bugetul total al celor două etape depăşeşte un milion de lei.

Vineri : 10.30, ședința căpitanilor de echipă, 12.00, antrenamentul oficial, 13.30, ședința de calificări;

Sâmbătă : 11.30, săritura de probă, 12.30 prima manșă din concurs, urmată de runda finală, a primei etape şi de festivitatea de premiere;

Duminică : 12.30, runda de calificări, 13.30, prima manşă de concurs, urmată de runda finală a celei de-a doua etape şi de festivitatea de premiere;

Ambele etape vor avea loc pe trambulina cu punctul de construcție K 90 metri și dimensiunea HS 100 metri.

Ministrul Marius Dunca a spus : ,,Cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, ceea ce am şi făcut. Am realizat toate diligenţele necesare şi legale, pentru semnarea contractului, care permite organizarea acestei competiţii la Râşnov. M-a nemulţumit faptul că nu mi s-a spus de la început de organizarea acestor etape de Cupă Mondială şi că am aflat din presă că n-ar fi bani şi că nu se vor organiza. Acum, putem spune că s-au găsit fondurile necesare şi că ne vom bucura cu toţii de o întrecere de nivel internaţional”

„Apreciem eforturile făcute de ministrul Marius Dunca pentru ca aceste etape să se poată desfășura. Sunt convins că sporturile de iarnă vor fi sprijinite și în continuare. Sper să dezvoltăm și infrastructura. Cupa Mondială este cea mai importantă competiție de sezon, iar la Râșnov vom vedea cele mai valoroase sportive. Sunt sigur că va fi spectacol și că organizarea va fi la cel mai înalt nivel”, a precizat Puiu Gaspar, secretarul general al FRSB.

Dorin Duşa