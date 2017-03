Lecturi de dumineca! Povești adevarate, …de necrezut!

In loc să o rupa de fugă, tanarului Casey din Montana (usa) i s-a făcut milă de ursuletul ratacit. Fără să stea prea mult pe gânduri, s-a apropiat de el şi, după câteva secunde, l-a luat în braţe. Acesta a fost începutul unei prietenii uluitoare!

În anii următori, Casey şi uriasul Brutus au devenit prieteni buni şi, deşi oamenii erau terifiaţi de „apropierea” acestora, cu timpul s-au obişnuit cu fiorosul animal. În primele luni de viaţă, Brutus a stat mai mult în casa lui Casey. Când a început să capete proporţii, însă, tânărul a trebuit să-l ducă în sălbăticie. După un timp, Casey a pus bazele unui fel de sanctuar pentru periculosii urşi grizzly, un loc unde oamenii puteau vedea in sigurantza cum trăiesc animale asa de mari în sălbăticie.

„Sentimentele mele faţă de urşii grizzly sunt un pic mai diferite… Asta poate pentru că cel mai bun prieten al meu cântăreşte cam 360 kg.. . Dar sunt exemplare care trec de 400kg.

Î l cheamă Brutus şi l-am crescut de când era un puiuţ . Cum a început povestea noastră? Ei bine, m-am născut în Montana, în 1975, în acelaşi an în care ursul grizzly a foat adăugat pe lista animalelor aflate pe cale de dispariţie. Făceam tot ce-mi stătea în putinţă pentru a sta afară, în preajma animalelor. Iarna eram musher şi participam la concursurile de tras la sanie pentru câini. Şi asta, tot ca să nu stau în casă… Şi uite aşa ajungem la Brutus. Am ajuns să mi se spună „magnetul de animale” pentru că atrag toate „bestiile”…