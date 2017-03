Lotul Căncescu, Grapă şi Matei au scăpat luni de arestul preventiv

Magistraţii Curţii de Apel Braşov au admis contestaţia la măsura reţinerii înaintată de cei trei inculpaţi şi i-au plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Lui Claudiu Cornea, care era deja sub control judiciar în momentul deciziei pronunţate în prima instanţă i s-a ridicat măsura de a nu părăsi judeţul Braşov

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, fostul senator, Sebastian Grapă şi fostul consilier judeţean Matei Gavril contestaseră decizia magistraţilor de la Tribunalul Braşov, care îi plasa săptămâna trecută în arest preventiv pentru 30 de zile.

Contestaţia s-a judecat luni dimineaţa la Curtea de Apel Braşov. După 3 ore de audieri cei trei au fost urcaţi în dubă şi duşi din nou în arestul Poliţiei.

După alte două ore de deliberări magistraţii au admis contestaţia formulată de Căncescu, Grapă şi Matei, în cazul cărora a instituit măsura controlului judiciar.

Procurorii DNA Braşov îl acuză pe fostul senator Sebastian Grapă, pe Claudiu Cornea şi Matei Gavril de dare de mită în formă continuată şi complicitate la abuz în serviciu. Aceştia i-ar fi plătit în perioada 2012-2013 diferite sume de bani lui Artistotel Căncescu, preşedinte PNL Braşov şi preşedinte al consiliului judeţean la acea dată, pentru a-i pune pe poziţii de eligibilitate pe lista de candidaţi pentru un post de consilier judeţean. Căncescu ar fi primit de la candidaţii PNL la alegerile locale 485.000 de lei, pe care i-ar fi folosit în campania din 2012.

Tot în acea perioadă fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Aristotel Căncescu a alocat peste 1 milion de le din fondul de rezervă al consiliului judeţean pentru achiziţia de studii sau pentru plata unor contracte supraevaluate încheiate cu firmele controlate de Sebastian Grapă şi mai multe primării din judeţ.

Procurorii anticorupţie mai spun că în 2013 Căncescu ar fi aprobat alocarea a 416.000 de lei tot din fondul de rezervă la cererea şi cu ajutorul lui Matei Gavril sub pretextul achiziţiei de sisteme de încălzire de către o primărie de la societate controlată de acelaşi Matei Gavril.

Vifor Rotar