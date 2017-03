..Lupii” au câştigat la Ciuc şi au egalat situaţia la general, în finala Campionatului Naţional!

După ce au pierdut marţi, cu 2-4 (golurile noastre fiind înscrise de Gergo Biro şi Arpad Mihaly), meciul cu SC Miercurea Ciuc, primul disputat în oraşul harghitean, în seria finalei, ,,lupii” şi-au luat cu vârf şi îndesat revanşa în a doua partidă, care s-a desfăşurat miercuri, în aceeaşi locaţie. A fost 4-1 (2-1, 1-0, 1-0) pentru elevii lui Martin Lacroix, după trei reprize câştigate, astfel încât situaţia acum la general este din nou egală : 2-2. Victoria ,,lupilor” în disputa de miercuri s-a datorat golurilor înscrise de Gergo Biro (2), Arpad Mihaly şi Roberto Gliga. De remarcat că în repriza a treia, Robert Peter, de la gazde şi Otto Biro, de la Corona, au primit pedeapsă de meci. ,,Aveam nevoie mare de victoria de astăzi. Băieţii s-au mobilizat şi au jucat cu determinare şi mai puţin crispaţi ca în partida precedentă. Nu am înţeles blocajul din meciul de marţi, poate presiunea publicului local şi-a spus cuvântul sau miza partidei. Scorul din victoria de miercuri spune totul despre cum a decurs meciul, nu mai poate invoica nimeni probleme de arbitraj sau alte chestiuni, din moment ce am fost mai buni şi am câştigat atât de clar ”, a spus Emilian Cernica, preşedintele secţiei de hochei Corona Braşov.

A cincea partidă a finalei se va disputa vineri, la Braşov (18,30)

Dorin Duşa