MANIFESTUL ZILEI. NU UITA, PROTESTATARULE: DINTRE NOI DOI, UNEALTA EŞTI TU!

Avem de-a face cu golănia unui sistem care nu vrea să lucreze transparent, care vrea în continuare să aresteze oamenii de pe stradă, exact ca în vremea stalinismului, care are la bază corupţia şi şantajul. Dacă-i atât de minunat sistemul penal al României, dacă-s atât de patrioate serviciile, de ce se fură ca-n codru?

De ce pădurile sunt defrişate în continuare, iar preşedintele îşi face sărbătorile împreună cu drujbarii ţării?

De ce toată industria românească a fost distrusă sau vândută pe 1 EUR?

De ce statul român şi-a vândut distribuţiile de energie unor terţe state(CEZ entitate de stat ceha, ENI entitate de stat italiană, E.ON entitate de stat germană)?

De ce compania noastră petrolieră, deţinătoare a unor largi exploataţii, a fost înghiţită de o firmă de două ori mai mică deţinută de statul austriac (şi de cel rus, prin spate)?

De ce avem un nivel al datoriei publice de 40% în condiţiile în care nu se vede nimic?

S-au investigat aceste fapte de mare corupţie de către bravii porcurori ai DNA? Securitatea (SRI, SIE, STS etc.) au documentat aceste jafuri? NU, desigur!

Cu 11 mld. de dolari, bani plătiţi cu greu, până la ultimul sfanţ, Ceuşescu a făcut industrializarea României, a modernizat agricultura şi a reclădit oraşele. Ce s-a făcut cu cei 20 mld. de EUR luaţi în 2009?

A investigat DNA-ul până acum modul în care s-a luat acel împrumut?

Desigur nu, la fel cum n-a fost investigat nici dosarul EADS, la fel cum în dosarul Microsoft au fost arestaţi ceva trepăduşi, peştii mari fiind lăsaţi pe liber, cu tot cu banii furaţi!

Ceea ce vedem acum este o teribilă mişcare a hidrei corupte din spatele scenei, cea pe care o numim sistem. Confruntaţi cu un regim ales democratic, îngerii negri ai sistemului caută să pună botniţă democraţiei. Pentru acestea se folosesc de tineri năuci, abulici şi fără valori, produs al unui sistem de învăţământ care, sub supravegherea aceloraşi servicii, a fost golit de sens şi îndrumat treptat către principiile Şcolii de la Frankfurt.

Ce-avem în piaţă? O gaşcă de manipulaţi disperaţi care cică luptă pentru viitorul lor. Care e viitorul vostru, dragi spălaţi pe creier? Ăla în care munciţi pe 2 lei, conform declaraţiilor fostei cozi de topor de la Finanţe(şi ea manifestant în piaţă)?

Ăla în care este interzisă combaterea hemoragiei de medici din sistemul de sănătate? Ăla în care e interzis să ai o firmă pentru că domeniul respectiv e în interesul vreunei multinaţionale?

Te-ai interesat, drag manifestant, cât impozit plăteşte multinaţionala la care robeşti tu? Te-ai interesat dacă a mai investit pe-aici altceva în afara chiriei în spaţiul în care tu tragi ca un câine? Ţi se pare că eşti stăpânul lumii, că ăilalţi sunt proştii din cauza cărora ţi-e ameninţat locul tău de muncă? Ştii de ce te afli acolo? Pentru că eşti mai productiv şi mai ieftin decât unul de 40-50 de ani care-a fost dat afară pentru a te angaja tu. Te-ai întrebat ce vei face când vei fi în locul ăluia? Sau ce vei face când multinaţionala care te-a trimis în stradă va decide că eşti prea scump şi-şi va lua catrafusele de-aici?

E „comunist” discursul meu, aşa-i? NU! E vorba despre o realitate: ăia care te-au angajat pe tine şi care te-au trimis discret în piaţă au 80% din cifra de afaceri a României. Mă întreb şi eu, cum de ei plătesc doar 20% dintre taxele şi impozitele colectate în România în timp ce restul de 80% sunt plătite de ăştia ca mine, pe care tu-i faci comunişti? DNA-ul pe care-l invoci tu a cercetat ceva prin zona asta? NU, pentru că DNA, SRI, SIE şi restul instituţiilor de forţă au ca scop protejarea intereselor ăstora care cică te plătesc pe tine. Pentru că din umbra marilor afaceri sistemul îşi stoarce banii, îşi încasează taxa de protecţie. De-aceea în ţara asta nu trebuie să fie democraţie, nu trebuie să conducă cei aleşi, ci cei impuşi de sistemul corupt.

Mă rog, ar mai fi multe de spus, dar trebuie să închei pentru că mi-e greaţă. Ştiu că noi, cei care-am avut pretenţia instaurării adevăratei democraţii, cei care credem în transparenţă şi alegeri libere, suntem puşi la zid de infernala maşinărie a propagandei sistemului. Poate că noi vom pierde, dar nu uita, drag manifestant, că, cel puţin, noi ştim pe ce ne bazăm, pe când tu vei fi următoarea victimă. Te iluzionezi aiurea că ai câştigat urlând în piaţă. Peste câţiva ani, când te vei tăvăli în chinuri, îmi vei da dreptate, dar va fi imposibil pentru tine să ieşi la liman! Nu uita: uneltele care nu mai sunt utile se aruncă. Dintre noi doi, unealta eşti tu!

Dan Diaconu, Facebook