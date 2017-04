Masura radicala în SUA: Rata impozitului pe profit se va reduce la 15%

Impozitul pe profit pentru companiile americane va scadea la 15% fata de 35% in prezent, potrivit proiectului de reforma fiscala care va fi supus aprobarii Congresului, a anuntat miercuri secretarul Trezoreriei americane, Steve Mnuchin, citat de AFP.

Intrebat intr-o conferinta despre detalii legate de reforma fiscala pe care administratia Donald Trump urmeaza sa o prezinte miercuri, Mnuchin a raspuns: „Nu voi intra in detalii dar lasati-ma sa spun doar ca cifra de 15% care a fost prezentata in presa in ultimele zile, pot sa confirm ca rata de impozitare a companiilor va fi 15%”.

Actuala rata de 35% este una dintre cele mai ridicata in tarile OCDE dar impozitul efectiv este adeseori mult inferior din cauza diferitelor exceptii si deduceri.

Mnuchin a subliniat miercuri, intr-o dezbatere organizata de publicatia „The Hill” la Washington, ca aceasta rata redusa se va adresa in primul rand micilor companii.

„Nu va fi o noua nisa care va permite oamenilor bogati sa plateaca un impozit de 15% cand ar trebui sa plateasca mai mult. Va fi pentru micile companii care fac economia sa mearga si ele vor avea toate beneficiile”, a subliniat el.

Donald Trump a promis in campania electorala o reforma a impozitelor si reducerea poverii fiscale atat in cazul companiilor cat si al gospodariilor.