Meci amical de baschet, disputat la Braşov : România U 20 – Ucraina U 20 51-63

Vineri s-a disputat, în Sala Sporturilor ,,Dumitru Popescu Colibaşi”din Braşov, primul meci amical a echipei nationale a României Under 20, care se pregăteşte la poalele Tâmpei, in vederea participării la Campionatul European din Israel: România –Ucraina : 51-63 (12-22, 22-11, 7-13, 10-12). Au marcat pentru România: Ghizila 21 puncte, Armanu 11, Ticu 8 , Pop 4, Bot 4, Al Ash Hab 3.

Nu au evoluat Ana Ferariu, Demeter Nora care fac duminică joncţiunea cu lotul şi Podar, accidentată. Pe parcursul meciului, în sfertul trei, Katy Armanu s-a accidentat şi ea, având entorsă de gleznă.

,,A fost o verificare utilă a reprezentativei naţionale, iar rezultatul nu poate fi edificator, din moment ce echipa Ucrainei are un avans de două luni de pregătitre, comparativ cu noi. Sper ca accidentarea lui Katy Armanu să se reyolve cât mai repede, pentru că ea este o jucătoare de bază în angrenajul nostru”, a spus Dan Calancea, antrenor principal al echipei României

Sâmbătă de la ora 17,30, se desfăşoară al doilea meci amical, tot cu reprezentativa Ucrainei. Partida va avrea loc la Sfantu Gheorghe, în sala Katy Szabo.

