Memorandum de colaborare între Braşov şi regiunea Ningbo din China

Documentul care prevede proiecte de colaborare şi relaţii economice a fost semnat vineri de către reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov şi oaspetii de la China Council for Promotion of International Trade

Documentul care prevede proiecte de colaborare şi relaţii economice a fost semnat vineri de către reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov şi oaspetii de la China Council for Promotion of International Trade.

Întâlnirea a fost organizată din dorința de a stabili un dialog permanent cu oamenii de afaceri chinezi în vederea consolidării relațiilor bilaterale româno-chineze și creșterii investițiilor chinezești în România.

Chai Lida, China Council for Promotion of International Trade Ningbo, a declarat că această ocazie că scopul vizitei este promovarea de evenimente, creşterea exporturilor, şi iniţierea de colaborări în domeniile educaţie şi turism.

În prezent, investiţiile chineze sunt infime în Braşov.

Potrivit lui Silviu Costea, preşedintele CCI Braşov, cele două părţi vor să treacă de magazinele ieftine de acum la o investiţie într-un incubator de afaceri sau un parc industrial de soft.

În cadrul întâlnirii a fost semnat un acord de colaborare între cele două părţi.

Ningbo este recunoscut prin dimensiunea economică, istorică, universitară şi culturală, fiind unul din oraşele pilot din China în domeniul inovării.

În 2013 a obţinut statutul de oraş cu cel mai bun mediu investiţional din China, fiind in acelaşi timp unul dintre marii exportatori în domeniul produselor electrice, industriale, navale, textile si alimentare.

Vifor Rotar