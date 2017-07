Mesajul puternic al unei unguroaice: „Nu cunoști ‘româna’ deși te-ai născut in România? Păi muta-te-n Ungaria, !”

Mesajul unei tinere din Romania care are origini ungare a devenit viral pe Facebook dupa ce fata a transmis un mesaj puternic ungurilor care locuiesc in Romania:

„Nu cunosti limba romana desi te-ai nascut in Romania? Ai nevoie de inscriptionari in maghiara si de functionari publici care sa-ti vorbeasca tie limba? Pai muta-te-n Ungaria, ungure!”, afirma Andreea Gecse pe Facebook.

Mesajul integral al tinerei:

„Va rog sa ma iertati anticipat. Numele meu de familie este Gecse, si imi permit sa-mi exprim o parere fara a fi banuita de xenofobie. Ca eu insami sunt direct „bozgoroaica.”Tata-i ungur, si cu parintii lui (Dumnezeu sa-i odihneasca) – vorbeau doar ungureste.

La noi acasa – s-a vorbit si romana. Pe principiul – in aceasta tara traim, aceasta limba trebe invatata dumnezeieste. Scoala, munca, viata sociala, alea-alea.

Tata, ungur cum e el – a terminat (cu 10 cred) o facultate grea la vremea aia – Politehnica.Eu am trait si-n alte tari. In Grecia, si-n Spania.

In Spania exista comunitati solide de romani. Care vorbesc spaniola peste tot. Din simplul motiv ca au ales de buna-voie si nesiliti de nimeni – sa traiasca in acea tara.

In Grecia, tara preponderent axata pe turism, toate pancartele localitatilor sunt srise in greaca. Cu literele lor.Tara lor – literele lor. Seamana cu niste manuscrise biblice, dar asta e. Uite ca tot au turisti.Eu am lucrat si la un resort care avea un contract exclusivist cu britanici. Limba mea, ca engleza… pentru mine-i ca romana.Mai mult, sefii mei – o familie de greci cumsecade – au trait mare parte a vietii lor in Australia. Vorbeau o „australiana” curata, fara accent grecesc. Si stiu ce zic, ca la engleza-s as…Am admirat asta la ei mai mult decat la oricine . Pentru ca stiu ca grecii sunt fanatici nationalisti. Elenica e iubrea lor eterna.

N-am avut absolut nicio problema in comunicare, nici cu sefii mei, nici cu clientii – care erau britanici – nici pe la vreun magazin sau vreo terasa. Caci toata zona era destinata turistilor. Totusi, cu eforturi am invatat greaca, cat sa port conversatii in fraze simple. Si greaca este o limba grea. De ce am facut asta? Din drag si respect fata de oamenii care m-au primit aproape in familia lor ca pe cineva apropiat, si fata de tara care ma gazduia pentru munca ,cu atata ospitalitate. In tara lor am dorit sa pot vorbi limba lor. Si-am reusit. Desi, am locuit acolo un an, nu toata viata.

Ce vreau sa zic:

Indiferent de numarul de locuitori – cetateni romani de alta nationalitate, care vorbesc matern alta limba – aceasta este o tzara si a lor, nu doar „pamantul natal „!!- ,in care se vorbeste si se scrie ,firesc,in limba romana si apoi in maghiara. Caci e Romania,cu comportament exemplar ,fara discriminari sau oprelisti minoritare!.Asa cum in Italia – totul e pe italiana, in Spania – spaniola, Franta – franceza, etc…Toate tarile au in sanul lor,cu drepturi egale si oameni de alte nationalitati. Dar nu cu supra-drepturi!!Care, daca aleg sa traiasca si sa ramanain acele tari – se conformeaza legilor majoritatii.

First of all – INVATA LIMBA.

Ca sa se poata face scoli, sa se poata munci, sa-si poata face nu doar cumparaturile, sau controale medicale.De ce au fost despartite scolile,unde copii isi invatau reciproc limba conationalului?A fost imensa greseala a UDMR,care vizeaza doar separare si izolationism!!



Nu inteleg si nici nu doresc sa am intelegere pentru cei care doresc sa se simta ca-n Ungaria –traind in ROMANIA. De ce? E departe Ungaria?

Nu te poti muta in tara a carei limba e singura in care doresti sa vorbesti? Pe bune?! Chiar nu cunosti limba romana, desi te-ai nascut in ROMANIA? Ai nevoie de inscriptionari agresive in maghiara si de functionari publici care sa-ti vorbeasca tie limba?

Pai muta-te-n Ungaria, ungure! Ca-i langa noi si nu te tine nimeni prizonier aici. Vezi ca pe la Szeged sunt case ieftine, mai ieftine ca-n Romania.

Chiar atat de josnici sa fim, sa ajungem sa facem negot cu identitatea unei tari?…”.