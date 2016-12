După alegerile din 11 decembrie ies la iveală tot felul de intamplari semnificative. Astfel, s-a descoperit că tocmai candidatii maghiari au fost discriminati pozitiv de legea electorala si ca astfel au reuşit să intre în Parlament cu doar… câteva sute de voturi. Asta în pofida altora care rămân pe lângă, deşi au beneficiat de mii de voturi… Avem si exemple, dar… „mai ezixta niste cazuri„! Sa luam, de exemplu, un prag de…245 de voturi. Doar de atât a avut nevoie viitoarea deputat UDMR de Tulcea, d-soara Jozsa-Svella Ildiko-Beata, pentru a intra în Parlamentul României, conform cu Agenția de Rating Politic .

Greu de spus cât de legitimă este alegerea reprezentantului maghiarilor pentru Camera Deputaţilor, în aceste condiţii. Si nu doar in judetul Tulcea, unde nu prea exista …maghiari, mai multi decat au votat candidatul maghiar! Dar a fost egal (asa se fac legile pe la noi…)!

Nu este singurul caz de acest fel. Un candidat din judeţul Alba a ajuns în Parlament cu doar 1.961 de voturi (norma fiind de cateva ori mai mare). Mai putin ca la Primaria Alba…

Problema este însă mult mai ciudată. Astfel de oameni intră în Parlament cu doar câteva sute de voturi în detrimentul altora care au rămas pe afară, deşi au obţinut mii de voturi. Dar n-au stiut „folosi” eficient meandrele concretului… legislativ in care UDMR este maestru…

Cele mai cunoscute cazuri sunt cele ale candidaţilor independenti Theodor Paleologu și Remus Cernea. Adevarat, ambasadorul Paleologu, un intelectual de excelenta calitate, care a preluat „charme”-ul si ironia fina a tatalui sau, a obţinut „doar”, 8.278 voturi! Putin insa pentru a depasi „intortocheala” prevederilor legislative pentru Bucuresti!

Dar acestea sunt, conditii egale pentru toti! Bine ca n-a mai intrat in Parlament galagiosul si pretiosul ridicul Remus Cernea -cu doar 4.260 voturi. Este semnul cel mai sigur ca numai un iresponsabil inconstient si imbecil, beat fiind, a putut „aprecia” in propria campanie electorala de-acum 7 ani ca numarul homosexualilor in Romania este de,O Doamne! 20 % !! Dupa cum se vede desi i-au votat TOTI pe Cernea…, in Bucuresti abia au trecut de 4 mii !! De unde ai scos, Băsescule, atâția poponari in România?

Dobrogea va avea, totusi, doi parlamentari UDMR !!…

În urma redistribuirii mandatelor obţinute la alegerile parlamentare din 11 decembrie, pe langa Tulcea, si Constanţa are un deputat UDMR. pe dl. Antal Istvan Janos originar din Satu Mare, de profesie inginer zootehnist. „La ultimul recensământ erau înregistraţi 1.000 maghiari în judeţul Constanţa, dar neoficial cred că suntem 2.500-3.000 maghiari. La alegerile din 2012 am obţinut aproape 2.000 voturi, acum am luat cam 900 voturi“ , estimează liderul filialei UDMR Constanţa, Jakab Ughy Istvan, care a cedat locul colegului de filială. Algoritmul politicii a adus, însă, surpriza la malul mării. Primul candidat de pe lista UDMR Constanţa, ing. zootehnist Antal Istvan Janos, directorul Hergheliei Mangalia, un specialist de mare isprava, este acum reprezentantul maghiarilor dobrogeni în Parlament. „Voi milita pentru drepturile tuturor maghiarilor din zona de sud-est a Carpaţilor, dar şi pentru toţi dobrogenii“, promite noul deputat.

Liderul UDMR Constanţa îl susţine: „Simte ca un constănţean. E ataşat de Constanţa mai mult decât de Satu Mare“… Vestea l-a luat şi pe candidat prin surprindere. Inginerul zootehnist în vârstă de 58 ani era undeva prin Ardeal în acel moment, unde îl poartă paşii meseriei sale. Antal lucrează si în Port, la Grup Servicii Petroliere; se ocupă si de baza hipică a marelui operator economic. Este stabilit de 6 ani la Constanţa, cu soţia, tot sătmăreancă. Antal Istvan Janos a cerut câteva zile răgaz să se dezmeticească din şocul alegerilor. „Ce pot să spun este că voi fi deputat al constănţenilor şi al tuturor maghiarilor din sud-estul Carpaţilor. Intenţia mea de deputat este cea mai bună“, a dat asigurări noul deputat UDMR al Dobrogei.