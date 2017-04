O slatineanca, sefa de promotie la Academia Henri Coanda

9 fete au fost la inaltime si anul acesta la Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda! Prima pe academie este o fata care a devenit sefa de promotie si care a visat de mica sa devina pilot de elicopter. Festivitatea de absolvire a studentilor a fost si anul acesta un adevarat spectacol

9 fete au fost la inaltime si anul acesta la Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda! Prima pe academie este o fata care a devenit sefa de promotie si care a visat de mica sa devina pilot de elicopter. Festivitatea de absolvire a studentilor a fost si anul acesta un adevarat spectacol la care au asistat cu emotie parintii si rudele tinerilor.

Ceremonialul de absolvire al promotiei Regele Ferdinand 150 a fost deschis cu intonarea imnului Academiei Henri Coanda.

Promotia de anul acesta a numarat 53 de studenti la specializarile Aviatie naviganti piloti, aviatie nenaviganti pentru Ministerul Afacerilor Interne, control trafic aerian pentru Ministerul Apararii Nationale, Artilerie si Rachete pentru Fortele Aeriene si artilerie si rachete pentru Fortele Terestre.

Printre studenti s-au strecurat si 9 fete ambitioase care au demonstrat ca pot fi la inaltime si la propriu si la figurat, a spus maior Alexandru Roman – ofiter relatii publice Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda Brasov.

Sefa de promotie sublocotenent Adriana Comanoaia, o tanara din Slatina, iubeste de mica meseria de pilot de mica iar decizia i-a fost respectata de parinti, emotionati de succesul fetei.

Locotenentul Igor Stoian este din Republica Moldova si, cu ocazia absolvirii, a primit cadou un ceas de la Ministrul Apararii din tara vecina.

Absolventii vor urma cursurile la scolile de aplicatie in care se vor pregati pentru prima functie in domeniile pe care si le-au ales.

Trei avioane au brazdat cerul la finalul ceremoniei in aplauzele publicului:

