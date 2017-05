Pe revizionistii maghiari ii doare in cur de „intelegerile” intre Dragnea si Kelemen Hunor

„In momentul de faţă trebuie să ne ridicăm glasul împotriva tiraniei !”

Ei bine, acesta a fost titlul unui articol (dintr-o suita!) aparut in ziarul local din Sf. Gheorghe dedicat sarbatoririi revolutiei din 1848. Care, istoric, a fost o „ridicare revolutionara” a tuturor popoarelor central-europene, iubitoare de libertate, impotriva Imperiului Habsburgic, nu doar a maghiarilor!! . Pentru ca ungurii nu urmareau decat „victoria” lor si planurile lor de posibila putere regionala (!) intr-o Europa atat de diferita etnic! Firesc (…mai degraba explicabil !) deci ca Iredenta maghiara sa foloseasca azi sarbatoarea LOR de la 15 Martie, doar ca un prilej de zarva revizionista si instigare la nerespectarea Legii din tara al carei cetateni sunt!



Iata cum este reflectata aceasta zi in presa de limba maghiara, subventionata insa de bugetul local ,la care contribuie deopotriva romanii si maghiarii !! Cat de corect(si legal!) este ca romanii din jud. Covasna, destui vorbitori si de limba maghiara, sa citeasca asemenea aberatii,minciuni si instigari antiromanesti pe fatza in ziare scrise si tiparite ,inclusiv pe banii lor?! Ia sa citim:



„Nouă, maghiarilor din România, ne este îngrădită utilizarea limbii materne,(!!) iar utilizarea liberă a simbolurilor noastre reprezintă obiectul unei polemici permanente. Oamenii care îşi fac auzit glasul sunt persecutaţi ,(!!) iar cerinţa lor autonomistă este măturată sub preş. Le reamintim reprezentanţilor puterii române î n exerciţiu, îi transmitem Bruxelles-ului şi confirmăm că poporul maghiar este un popor iubitor de libertate, pretinde drepturile sale garantate prin lege, pentru care Gabor Aron şi ai lui şi-au vărsat sângele. Pretindem bunurile noastre confesionale şi comunitare, pretindem utilizarea simbolurilor noastre şi pretindem autodeterminarea.(!!)„